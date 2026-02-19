NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Donald Trump

Trump da luz verde para la divulgación de archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y objetos voladores no identificados

febrero 19, 2026
Por: Nucho Martínez
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: AFP
Concerniente con este asunto, Trump ordenará al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a otras agencias federales identificar y liberar todos los documentos en cuestión.

El presidente Donald Trump anunció este jueves su autorización para la divulgación de archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y objetos voladores no identificados (OVNIs).

o

Concerniente con este asunto, Trump ordenará al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a otras agencias federales identificar y liberar todos los documentos en cuestión.

“Basado en el tremendo interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes que comiencen el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNIs), y cualquier otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA AMÉRICA!”, expresó el mandatario de la unión americana a través de su plataforma digital, Truth Social.

Trump, más temprano, señaló al expresidente Barack Obama de revelar "información clasificada" al hablar sobre la existencia de extraterrestres en un podcast reciente.

o

En esa línea, Trump argumentó que los comentarios de Obama fueron un "gran error" y sugirió que su propia orden de desclasificación podría "sacar a Obama de problemas" al hacer pública esa información.

A pesar de ordenar la transparencia, Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One que él personalmente no sabe si los extraterrestres son reales o no y que no tiene una opinión formada al respecto.

Relación entre los OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) y el Área 51:

Se basa principalmente en una mezcla de proyectos militares secretos y teorías de conspiración que han capturado la imaginación popular por décadas.

¿Qué es el Área 51?

Es una base militar de alto secreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, situada en el desierto de Nevada, 135 km al norte de Las Vegas.

o

Oficialmente es un campo de pruebas y entrenamiento para aeronaves y tecnología avanzada, famoso por su hermetismo y teorías de conspiración sobre el estudio de tecnología extraterrestre.

El gobierno de EE. UU. no reconoció oficialmente la existencia del Área 51 hasta el año 2013, tras la desclasificación de documentos de la CIA.

Debido al hermetismo extremo, sumado a la seguridad letal que rodea el perímetro, se ha alimentado la creencia de que el lugar oculta secretos que van más allá de la tecnología militar convencional.

Temas relacionados:

Donald Trump

Extraterrestres

Ovnis

Documentos clasificados

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Familiares de presos políticos

“Debemos estar muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir”: Familiares de los presos políticos en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

Foto de referencia (AFP)
Ley de Amnistía

“Lo que han hecho contra María Corina y muchas personas fuera del país no está incluido”: analista sobre la ley de amnistía recién aprobada en Venezuela

Maykelis Borges Ortuño - Foto redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Congreso de Perú (EFE)
Perú

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Mujer pide por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional controlada por el régimen de Venezuela aprueba la Ley de Amnistía en medio de incertidumbre y preocupación sobre su alcance

Más de Actualidad

Ver más
Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana - Foto AFP
Rusia

Rusia anuncia que evacuará sus ciudadanos de Cuba y que suspenderá las operaciones aéreas a la isla tras crisis por el combustible

Freddy Superlano - AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaron a Freddy Superlano tras más de 18 meses de detención arbitraria: así fue el reencuentro con su familia

Víctor Castillo, dirigente político de Vente Venezuela y era preso político, fue excarcelado / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“No se soluciona nada cerrando el Helicoide mientras existan hombres y mujeres inocentes tras las rejas”: Expreso político venezolano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
James Rodríguez y Luis Díaz | Foto: EFE
Selección Colombia

Entrenador de Portugal asegura que Colombia es una selección 'top' y revela cómo conoció el fútbol colombiano: "Me enseñó Hugo Rodallega, un jugador que fue estelar"

Trofeo Copa del Mundo - Foto: EFE
FIFA

Se acerca el Mundial: FIFA definió las fechas en las que las selecciones deben entregar la lista de convocados

Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana - Foto AFP
Rusia

Rusia anuncia que evacuará sus ciudadanos de Cuba y que suspenderá las operaciones aéreas a la isla tras crisis por el combustible

Freddy Superlano - AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaron a Freddy Superlano tras más de 18 meses de detención arbitraria: así fue el reencuentro con su familia

Actor Quinton Aaron | Foto: AFP
Actor

Actor Quinton Aaron, protagonista de la película 'Un sueño posible' junto a Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa

Víctor Castillo, dirigente político de Vente Venezuela y era preso político, fue excarcelado / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“No se soluciona nada cerrando el Helicoide mientras existan hombres y mujeres inocentes tras las rejas”: Expreso político venezolano

Ejército de Ecuador - AFP
Disidencias de las FARC

Ecuador reportó la captura de nueve presuntos disidentes de las FARC en la frontera con Colombia: el Ejército les decomisó "arsenal de alto poder"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre