Trump da luz verde para la divulgación de archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y objetos voladores no identificados

El presidente Donald Trump anunció este jueves su autorización para la divulgación de archivos gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y objetos voladores no identificados (OVNIs).

Concerniente con este asunto, Trump ordenará al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a otras agencias federales identificar y liberar todos los documentos en cuestión.

“Basado en el tremendo interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes que comiencen el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNIs), y cualquier otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA AMÉRICA!”, expresó el mandatario de la unión americana a través de su plataforma digital, Truth Social.

Trump, más temprano, señaló al expresidente Barack Obama de revelar "información clasificada" al hablar sobre la existencia de extraterrestres en un podcast reciente.

En esa línea, Trump argumentó que los comentarios de Obama fueron un "gran error" y sugirió que su propia orden de desclasificación podría "sacar a Obama de problemas" al hacer pública esa información.

A pesar de ordenar la transparencia, Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One que él personalmente no sabe si los extraterrestres son reales o no y que no tiene una opinión formada al respecto.

Relación entre los OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) y el Área 51:

Se basa principalmente en una mezcla de proyectos militares secretos y teorías de conspiración que han capturado la imaginación popular por décadas.

¿Qué es el Área 51?

Es una base militar de alto secreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, situada en el desierto de Nevada, 135 km al norte de Las Vegas.

Oficialmente es un campo de pruebas y entrenamiento para aeronaves y tecnología avanzada, famoso por su hermetismo y teorías de conspiración sobre el estudio de tecnología extraterrestre.

El gobierno de EE. UU. no reconoció oficialmente la existencia del Área 51 hasta el año 2013, tras la desclasificación de documentos de la CIA.

Debido al hermetismo extremo, sumado a la seguridad letal que rodea el perímetro, se ha alimentado la creencia de que el lugar oculta secretos que van más allá de la tecnología militar convencional.