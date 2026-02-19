"Mi hijo ni la bendición me pidió, lo que hacía era reírse y mirar hacia arriba, totalmente desorientado, ha perdido más de 40 kilos": cruda explicación de la madre de preso político venezolano

Los familiares de presos políticos en Venezuela continúan reclamando libertades plenas para sus allegados.

Entre los excarcelados, de momento, ningún militar ha salido de prisión. Tal es el caso de Jonathan Rafael Franco, sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Franco fue capturado en mayo de 2020 en la Colonia Tovar, estado Aragua, acusado por la tiranía de Nicolás Maduro de participar en la Operación Gedeón, una incursión marítima fallida que buscaba derrocar al régimen.

Este militar permaneció detenido durante más de cinco años, gran parte del tiempo en la sede del SEBIN El Helicoide en Caracas.

Su madre, Francis Quiñónes, habló en La Tarde de NTN24 sobre lo deteriorado que está su hijo producto de la tortura efectuada por el régimen.

“Lamentablemente antes del 3 de enero (día que capturaron a Nicolás Maduro) no se podía decir nada. Si nosotros pedíamos una fe de vida públicamente, eso aquí en Venezuela era un delito”, dijo la entrevistada

En cuanto a la salud mental del guardia nacional, la progenitora mencionó que cuando lo dejaron visitar se encontró prácticamente con otra persona.

“Mi hijo ni la bendición me pidió, terrible, solo lo que hacía era reírse y mirar hacia arriba, totalmente desorientado, mi hijo ha perdido más de 40 kilos”, acotó la mujer.

Según la organización Foro Penal, hay 448 excarcelados verificados desde el 8 de enero, mientras que más de 600 personas permanecen tras las rejas de forma arbitraria por el régimen.