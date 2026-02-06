NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Regimen chavista

"Preocupa la presencia de Rodríguez Zapatero en Venezuela porque lo que hizo fue ayudar a Maduro": analista sobre visita del expresidente del Gobierno de España al país

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, el politólogo José Vicente Carrasquero analizó los recientes acontecimientos en Venezuela bajo el régimen chavista.

La Asamblea Nacional que domina el chavismo en Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de ley de amnistía que propuso la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, para liberar presos políticos.

o

En entrevista con NTN24, el politólogo José Vicente Carrasquero expresó su preocupación sobre el proceso: “Lo que no puede pasar es que la ley de amnistía se convierta en una excusa para seguir manteniendo encarcelados a personas que nunca deberían estar”.

Carrasquero dijo que nota de parte del régimen una estrategia “para ir comprando tiempo” y “seguir manteniendo a los rehenes que han tenido durante mucho tiempo en las cárceles”.

“Me preocupa la presencia de (José Luis) Rodríguez Zapatero en Venezuela que, en todo caso, la consideró inoportuna porque en sus acciones anteriores lo que hizo fue ayudar a Nicolás Maduro y a su régimen”, señaló en relación con la visita del expresidente del Gobierno de España al país en momentos en los que se debate el proyecto de ley.

o

Por otro lado, Carrasquero argumentó que al interior del régimen hay algunos que están interesados en que “no todo el mundo reciba esta amnistía”.

“Yo le puedo decir categóricamente que la ley no existe, que si existe alguna ley, a ellos no les gustó. Se la presentó Estados Unidos probablemente, a ellos no les gustó y se están haciendo los locos y están tratando de ver cómo hacen para escribir a toda carrera una”, señaló.

“Es imposible en Venezuela que ese documento exista y no se haya filtrado a la prensa (…) si ese documento existiese ya lo tendría todo el mundo”, concluyó.

Temas relacionados:

Regimen chavista

Maduro capturado

Ley de Amnistía

Delcy Rodríguez

José Luis Rodríguez Zapatero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: AFP
Gobierno de España

Gobierno de España anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Ejercicios militares | Foto Canva
OTAN

La OTAN pone en marcha su ejercicio más visible de 2026 con 10.000 militares

Régimen de Venezuela - EFE
Regimen chavista

"El régimen sigue ahí, pero vemos que ahora se está comportando como si fuera el perrito de Donald Trump": Mario Díaz-Balart sobre situación en Venezuela tras captura de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: AFP
Gobierno de España

Gobierno de España anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol argentino

Pieza clave dentro de la selección Colombia fue anunciado por su nuevo club en Argentina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Narendra Modi, primer ministro de India - AFP
Donald Trump

Trump confirma que India dejará de comprar petróleo de Rusia y lo adquirirá de Estados Unidos y Venezuela

Ejercicios militares | Foto Canva
OTAN

La OTAN pone en marcha su ejercicio más visible de 2026 con 10.000 militares

Pete Hegseth/ Elon Musk - Fotos EFE
Pete Hegseth

Demócratas piden al secretario de Guerra de EE. UU. investigar a SpaceX de Elon Musk por supuesta participación de China en la empresa

Peaje - Foto de referencia Pexels
Economía

Costo de los peajes aumenta desde este viernes 16 de enero: así quedaron las nuevas tarifas en 2026

Entrenamiento de béisbol - Foto de referencia: pexels
Béisbol

Exlanzador venezolano deberá convencer alrededor de 130 periodistas más para ser exaltado al Salón de la Fama

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre