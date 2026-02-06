"Preocupa la presencia de Rodríguez Zapatero en Venezuela porque lo que hizo fue ayudar a Maduro": analista sobre visita del expresidente del Gobierno de España al país

La Asamblea Nacional que domina el chavismo en Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de ley de amnistía que propuso la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, para liberar presos políticos.

En entrevista con NTN24, el politólogo José Vicente Carrasquero expresó su preocupación sobre el proceso: “Lo que no puede pasar es que la ley de amnistía se convierta en una excusa para seguir manteniendo encarcelados a personas que nunca deberían estar”.

Carrasquero dijo que nota de parte del régimen una estrategia “para ir comprando tiempo” y “seguir manteniendo a los rehenes que han tenido durante mucho tiempo en las cárceles”.

“Me preocupa la presencia de (José Luis) Rodríguez Zapatero en Venezuela que, en todo caso, la consideró inoportuna porque en sus acciones anteriores lo que hizo fue ayudar a Nicolás Maduro y a su régimen”, señaló en relación con la visita del expresidente del Gobierno de España al país en momentos en los que se debate el proyecto de ley.

Por otro lado, Carrasquero argumentó que al interior del régimen hay algunos que están interesados en que “no todo el mundo reciba esta amnistía”.

“Yo le puedo decir categóricamente que la ley no existe, que si existe alguna ley, a ellos no les gustó. Se la presentó Estados Unidos probablemente, a ellos no les gustó y se están haciendo los locos y están tratando de ver cómo hacen para escribir a toda carrera una”, señaló.

“Es imposible en Venezuela que ese documento exista y no se haya filtrado a la prensa (…) si ese documento existiese ya lo tendría todo el mundo”, concluyó.