El Gobierno de Estados Unidos confirma que tendrá conversaciones este viernes con el régimen de Irán en Omán

Estados Unidos mantendrá conversaciones con Irán el viernes en Omán, dijo el miércoles a AFP un funcionario de la Casa Blanca, luego de que un informe de prensa señalara que las negociaciones estaban en duda por desacuerdos sobre el lugar y el formato.

La confirmación estadounidense llegó después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqhchi, también dijera que la reunión estaba prevista en Mascate (capital de Omán).

Funcionarios habían señalado a principios de esta semana que las conversaciones probablemente serían en Turquía.

El pasado 30 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán busca alcanzar un acuerdo con Washington para evitar una posible acción militar estadounidense.

Esto, luego de que Teherán manifestara su disposición a retomar el diálogo, aunque sin incluir en la discusión sus capacidades defensivas ni su programa de misiles.

Al ser consultado sobre si había establecido un plazo para iniciar conversaciones sobre los programas nuclear y balístico iraníes, el mandatario confirmó que lo hizo, aunque evitó revelar detalles.

A su vez, el ejecutivo estadounidense expresó ante la prensa en la Casa blanca: "Quieren llegar a un acuerdo (Irán)".

El jefe de Estado de la unión americana también aseveró que un importante grupo naval estadounidense se dirige actualmente hacia aguas cercanas a Irán.

“Esperamos lograr un acuerdo. Si lo conseguimos, será positivo. Si no, veremos qué sucede”, advirtió el gobernante.

Trump sostuvo además que Irán estaría dando señales de diálogo al frenar las ejecuciones de manifestantes, en el marco de una represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado más de 6.800 muertos.