El régimen venezolano retomó el control de las sedes diplomáticas en Estados Unidos: "Serán rehabilitadas"

El régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, anunció en las últimas horas que retomó el control de todas las sedes diplomáticas en Estados Unidos que permanecieron cerradas por más de tres años.

Así lo anunció el jefe de misión del régimen venezolano en Estados Unidos, Félix Plasencia, junto a Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte, a través de redes sociales.

“Junto al Jefe de Misión, Félix Plasencia, recuperamos las sedes diplomáticas de Venezuela en EE.UU., que (...) serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos. Un paso firme en el fortalecimiento de nuestras relaciones y la atención a nuestros connacionales”, escribió Blanco desde su cuenta de X.

VEA TAMBIÉN "Tenemos que asumir que cualquier llamada y mensaje va a ser interceptado": alertan sobre la vigilancia del régimen venezolano a la población o

De esa manera, se espera que en los próximos días se habiliten los servicios consulares en algunas ciudades de Estados Unidos, incluida Washington.

Cabe resaltar que desde 2023 las sedes diplomáticas venezolanas permanecían bajo control del gobierno de Estados Unidos, luego de la disolución del gobierno interino en cabeza de Juan Guaidó.

No obstante, hasta el momento, el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, no ha hecho oficial la entrega de las sedes diplomáticas al régimen de Delcy Rodríguez.

En los últimos días el presidente Donald Trump anunció una flexibilización de las sanciones impuestas el régimen venezolano en áreas como comercio y relaciones diplomáticas.