NTN24
Sábado, 28 de marzo de 2026
Sábado, 28 de marzo de 2026
Régimen venezolano

"Tenemos que asumir que cualquier llamada y mensaje va a ser interceptado": alertan sobre la vigilancia del régimen venezolano a la población

marzo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Andrés Azpurua, director de Ve Sin Filtro, explicó en La Tarde de NTN24 en qué consiste el sistema de vigilancia del régimen venezolano sobre la población y cómo funciona tras la captura de Maduro.

El régimen venezolano ha desplegado un complejo sistema de vigilancia tecnológica que le permite identificar, monitorear y reprimir a la población, según revela el informe "Los Vigilantes en la Mira" de la organización no gubernamental Ve Sin filtro. La inversión supera los 1.000 millones de dólares y abarca desde interceptación de telecomunicaciones hasta reconocimiento facial.

Andrés Azpurua, director de Ve Sin Filtro, explicó en entrevista con NTN24 que "el aparato de vigilancia del Estado venezolano se ha mantenido activo, incluso, después del 3 de enero", fecha en la que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos. El informe documenta las tecnologías utilizadas entre octubre de 2023 y enero de 2025, que evidencian una expansión significativa de las capacidades represivas.

Vimos algunos patrones nuevos a partir del 3 de enero, incluyendo un aumento dramático en revisiones en el lugar por parte de funcionarios de seguridad a los dispositivos de las personas que estaban caminando por las calles”, indicó Azpurua.

o

El experto aseguró que los funcionarios revisan fotografías, cuentas de redes sociales y conversaciones de WhatsApp, buscando palabras clave específicas que han derivado en detenciones y extorsiones.

Revisan ellos mismos el contenido del teléfono, revisan fotografías, revisan que cuentas de redes sociales están abiertas y se meten en WhatsApp. Y no solamente revisan las conversaciones más recientes de WhatsApp, sino que también se meten y buscan en WhatsApp ciertas palabras claves”, indicó. “Eso ha llevado a detenciones, se ha llevado a extorsiones por parte de estos cuerpos de seguridad”, añadió.

El sistema de vigilancia del régimen incluye cámaras de vigilancia con reconocimiento facial instaladas masivamente en espacios públicos, drones para monitorear protestas y ciberataques dirigidos desde cuerpos de seguridad estatales. "Estamos hablando de cámaras de vigilancia que han crecido de manera impresionante en los últimos años, que se han utilizado para identificar, para rastrear a personas”, sostuvo.

“Hay buena evidencia que sugiere que se han utilizado para facilitar la detención de disidentes políticos y el uso de drones para monitorear protestas, pero también para intimidar", señaló el experto.

o

Ve Sin Filtro estima que "del 20 al 25% de todas las líneas de teléfono de Venezuela han sido sujetas a la extracción o a la interceptación de telecomunicaciones", incluyendo ubicación en tiempo real. Azpurua advirtió que "los venezolanos tenemos que asumir que cualquier llamada a teléfono, cualquier mensaje de texto va a ser interceptado".

La infraestructura tecnológica proviene principalmente de China, país que suministra equipos de telecomunicaciones, cámaras CCTV y sistemas sofisticados de reconocimiento facial. También se documentó colaboración con Bielorrusia, cuyas empresas ofrecen capacidades de centralización de sistemas de vigilancia, y exploración de software espía (spyware) para comprometer dispositivos de activistas, periodistas y opositores.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Espionaje

Delcy Rodríguez

Celular

Represión

Persecución

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia": conmovedor relato de activista venezolano que vio a Maduro en audiencia en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos que asumir que cualquier llamada y mensaje va a ser interceptado": alertan sobre la vigilancia del régimen venezolano a la población

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tiger Woods liberado bajo fianza tras protagonizar accidente de tránsito y volcar su vehículo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revelan lo que habría hecho Nicolás Maduro el día después tras segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

Foto de referencia de la Guardia Nacional Bolivariana (EFE)
Presos políticos

El indignante relato de la esposa y cuñada de dos presos políticos venezolanos que llevan 5 años privados de la libertad por no aceptar una extorsión de la Guardia Nacional Bolivariana

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Régimen de Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Ataque al régimen de Irán

Así es la enorme presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente en el marco de la "Operación Furia Épica" contra el régimen de Irán

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Cuba

¿Es posible una intervención de EE. UU. en Cuba como la de Venezuela o Irán?

Rafael Grossi | Foto EFE
Armas nucleares

Jefe del OIEA, Rafael Grossi, advierte sobre incertidumbre nuclear en Irán: "Habrá un acuerdo o habrá quizá el uso de la fuerza"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Ataque al régimen de Irán

Así es la enorme presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente en el marco de la "Operación Furia Épica" contra el régimen de Irán

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Cuba

¿Es posible una intervención de EE. UU. en Cuba como la de Venezuela o Irán?

Rafael Grossi | Foto EFE
Armas nucleares

Jefe del OIEA, Rafael Grossi, advierte sobre incertidumbre nuclear en Irán: "Habrá un acuerdo o habrá quizá el uso de la fuerza"

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní - Foto: EFE
Irán

Ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní dice que Irán no pide "cese al fuego" ni "negociaciones" con EE. UU.

Entrenador de España, Luis de la Fuente | Foto: EFE
Fútbol

Entrenador de España propuso que se busque otra sede para disputar la Finalissima debido a los ataques que se han dado en Medio Oriente

Festival Estéreo Picnic - NTN24
Festival Estéreo Picnic

Artistas invitados, tres días de diversión y más escenarios: esto es lo que traerá la versión del Festival Estéreo Picnic 2026

Selecciones Concacaf - Foto referencia: EFE
Copa del Mundo

Estas son las selecciones que debutarán en el Mundial 2026; la lista se podría ampliar tras el repechaje

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre