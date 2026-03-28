"Tenemos que asumir que cualquier llamada y mensaje va a ser interceptado": alertan sobre la vigilancia del régimen venezolano a la población

El régimen venezolano ha desplegado un complejo sistema de vigilancia tecnológica que le permite identificar, monitorear y reprimir a la población, según revela el informe "Los Vigilantes en la Mira" de la organización no gubernamental Ve Sin filtro. La inversión supera los 1.000 millones de dólares y abarca desde interceptación de telecomunicaciones hasta reconocimiento facial.

Andrés Azpurua, director de Ve Sin Filtro, explicó en entrevista con NTN24 que "el aparato de vigilancia del Estado venezolano se ha mantenido activo, incluso, después del 3 de enero", fecha en la que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos. El informe documenta las tecnologías utilizadas entre octubre de 2023 y enero de 2025, que evidencian una expansión significativa de las capacidades represivas.

“Vimos algunos patrones nuevos a partir del 3 de enero, incluyendo un aumento dramático en revisiones en el lugar por parte de funcionarios de seguridad a los dispositivos de las personas que estaban caminando por las calles”, indicó Azpurua.

El experto aseguró que los funcionarios revisan fotografías, cuentas de redes sociales y conversaciones de WhatsApp, buscando palabras clave específicas que han derivado en detenciones y extorsiones.

“Revisan ellos mismos el contenido del teléfono, revisan fotografías, revisan que cuentas de redes sociales están abiertas y se meten en WhatsApp. Y no solamente revisan las conversaciones más recientes de WhatsApp, sino que también se meten y buscan en WhatsApp ciertas palabras claves”, indicó. “Eso ha llevado a detenciones, se ha llevado a extorsiones por parte de estos cuerpos de seguridad”, añadió.

El sistema de vigilancia del régimen incluye cámaras de vigilancia con reconocimiento facial instaladas masivamente en espacios públicos, drones para monitorear protestas y ciberataques dirigidos desde cuerpos de seguridad estatales. "Estamos hablando de cámaras de vigilancia que han crecido de manera impresionante en los últimos años, que se han utilizado para identificar, para rastrear a personas”, sostuvo.

“Hay buena evidencia que sugiere que se han utilizado para facilitar la detención de disidentes políticos y el uso de drones para monitorear protestas, pero también para intimidar", señaló el experto.

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Ve Sin Filtro estima que "del 20 al 25% de todas las líneas de teléfono de Venezuela han sido sujetas a la extracción o a la interceptación de telecomunicaciones", incluyendo ubicación en tiempo real. Azpurua advirtió que "los venezolanos tenemos que asumir que cualquier llamada a teléfono, cualquier mensaje de texto va a ser interceptado".

La infraestructura tecnológica proviene principalmente de China, país que suministra equipos de telecomunicaciones, cámaras CCTV y sistemas sofisticados de reconocimiento facial. También se documentó colaboración con Bielorrusia, cuyas empresas ofrecen capacidades de centralización de sistemas de vigilancia, y exploración de software espía (spyware) para comprometer dispositivos de activistas, periodistas y opositores.