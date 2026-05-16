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Sábado, 16 de mayo de 2026
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Donald Trump

Trump confirmó que EE. UU. y Nigeria abatieron a un alto dirigente del grupo terrorista Estado Islámico

mayo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
el Gobierno Trump ha estado presionando al país africano al acusarlo de no hacer lo suficiente para combatir la amenaza de los terroristas islamistas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en la noche del viernes que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria lograron abatir a un alto dirigente del grupo terrorista Estado Islámico.

"Esta noche, bajo mis órdenes, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", dijo Trump en Truth Social.

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"Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando del ISIS a nivel mundial, creía que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo", añadió.

Al-Minuki fue objeto de sanciones estadounidenses en 2023 por sus vínculos con el grupo Estado Islámico, que mantiene una importante presencia en algunas zonas de África Occidental.

"Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra los estadounidenses", aseguró el presidente Trump.

Asimismo, añadió que, "con su baja, la actividad global del ISIS se ve considerablemente mermada".

En la publicación, Trump también agradeció al gobierno de Nigeria por su "colaboración" en la operación.

Las fuerzas nigerianas combaten la insurgencia, incluyendo ramificaciones regionales de la organización Estado Islámico, así como a su rival islamista Boko Haram.

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Sin embargo, el Gobierno Trump ha estado presionando al país africano al acusarlo de no hacer lo suficiente para combatir la amenaza de los militantes islamistas.

Trump no proporcionó detalles sobre la forma del ataque que acabó con la vida de al-Minuki, si las fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo ataques aéreos ni dónde había sido atacado el líder militante.

Estados Unidos anunció en 2023 la inclusión de al-Minuki en la lista de "terroristas globales" del gobierno estadounidense, a quien describió como un alto dirigente del Estado Islámico con base en el Sahel y miembro de su Dirección General de Provincias, el órgano administrativo del grupo que proporciona "orientación operativa y financiación en todo el mundo".

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