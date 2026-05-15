Exoficial de EE. UU. advierte sobre "el último aviso para el régimen" cubano en medio de operaciones de la CIA en la isla

Octavio Pérez, coronel retirado de la Armada de Estados Unidos y exoficial de Inteligencia, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que la visita de Estados Unidos a Cuba representa el "último aviso para el régimen cubano".

"El hecho de que el director de la CIA, y no estamos hablando del director de la CIA entrando en Caracas después que Maduro fue capturado, estamos hablando antes de que haya una resolución con el problema cubano, es muy importante dado que hace un mes hubo una reunión", expuso Pérez.

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En dicha reunión, cabe resaltar, estuvo presente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con miembros de la dictadura castrista, aunque no hay detalles oficiales de lo que se acordó en dicho encuentro.

El exoficial de Inteligencia de Estados Unidos se cuestiona, sin embargo, cuántos mensajes más necesita el régimen de Cuba para actuar y proceder con las exigencias impuestas por el Gobierno de Donald Trump.

"Creo que ese es el mensaje: 'no vamos a perder más tiempo, ya tuviste dos chances, ya la tercera es la vencida, o sea que, o te vas ahora, o te vamos a recoger'", advirtió Pérez.

Recientemente se conoció sobre la inesperada visita de una delegación de Estados Unidos liderada por el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, a La Habana (Cuba) en medio de una fuerte presión de Washington sobre la dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel.