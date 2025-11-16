"Esta historia no se puede olvidar": María Jozame González sobre el legado de su abuela, Fanny González Franco, primera magistrada en Colombia
María Jozame González, comunicadora social, nieta de Fanny González Franco- quien fue una abogada y jurista colombiana que murió siendo magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, el 7 de noviembre de 1985 durante la toma del Palacio de Justicia perpetrada por la guerrilla M-19 -habló en el programa Mujeres de Ataque de NTN24.
“Cuando era pequeña no dimensionaba lo que fue la toma del Palacio de Justicia, pero a medida que fui creciendo, y viendo la magnitud de lo que fue, dije: ‘esta historia no se puede olvidar’”, expresó la entrevistada.
Jozame González recordó en el canal de las Américas a su abuela e hizo énfasis en el legado que dejó su familiar.
“Fue la primera magistrada nombrada en la Corte, ella tiene toda una trayectoria importante que abrió camino a las mujeres (...) Fue una pionera”, agregó.
La toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985 fue un ataque perpetrado por 35 guerrilleros del grupo M-19. El objetivo de aquel grupo insurgente era exigir un juicio contra el entonces presidente Belisario Betancur por incumplimiento de los acuerdos de paz.
La bochornosa situación, que duró 28 horas, desencadenó una masacre con un saldo de al menos 98 muertos y 11 desaparecidos, y causó gran controversia y debate en el país sudamericano.