Venezolano Andy Borregales se coronó como Jugador de la Semana de la NFL

La NFL reconoció al venezolano Andy Borregales como el jugador más valioso en la semana 12 de la temporada, tras su destacado desespeño en los New England Patriots, quienes obtuvieron el triunfo 26-20 frente a los Cincinnati Bengals.

"Los New England Patriots se enorgullecen en anunciar que el novato Andy Borregales es el Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la Conferencia Americana (AFC) por su actuación en la victoria de los Patriots ante Bengals", escribió el equipo en un comunicado.

El venezolano convirtió cuatro goles de campo de 41, 45, 19 y 52 yardas respectivamente, lo que sumó 14 puntos de los 26 anotados por todo el equipo.

Borregales es el quinto novato de los Patriots en ganar el premio al Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la AFC en este siglo.