Científicos detectan señal inusual en Marte, según expertos “sonaba como una chispa o un chasquido”

Por primera vez en la historia se registró evidencia directa de actividad eléctrica en la atmósfera de marte, donde el vehículo de la NASA, identificado como rover Perseverance, grabó con su SuperCam material audiovisual de mediciones electromagnéticas.

VEA TAMBIÉN Este país sudamericano ya tiene cuatro submarinos de ataque y avanza hacia su primera nave de propulsión nuclear o

Según los registros, su grabación fue permanente, los científicos analizaron 28 horas de grabaciones obtenidas durante dos años marcianos, detectando más de 50 descargas asociadas especialmente con diablos de polvos y tormentas.

Sin embargo, pese a que son pequeños granos de polvo, estos representan “implicaciones directas para la química atmosférica marciana, el clima, la habitabilidad y el futuro de la exploración robótica y humana”, comenta Baptiste Chide, autor principal de la investigación.

Las implicaciones serían debido a que este tipo de eventos, aunque parezcan inofensivos podrían “representar un riesgo para el equipo electrónico de las misiones robóticas actuales, e incluso un peligro para los astronautas que algún día exploren el planeta rojo”, advierte Chide.

Definición de las señales según los expertos

El vehículo detecto en total 16 actividades, procedentes a descargas eléctricas y remolinos de polvo, Chide, afirman que estos son como unos “mini rayos”.

Por su parte, el coautor Ralph Lorenz, asegura que “no detectamos rayos según la definición común. Era una pequeña chispa, quizá unos pocos milímetros de longitud, no realmente un rayo. Sonaba como una chispa o chasquido”.

En contraste a estas dos teorías, Franck Montmessin del centro de investigación atmosférica, afirma que este es un suceso parecido al que se manifiesta en la Tierra, conocido como triboelectricidad, él lo ejemplifica así:

“Piensa en un día soleado y seco cuando caminas sobre una alfombra o una superficie de goma y acercas tu mano a una manija de puerta”, es decir, esa pequeña chispa generada “es el mismo tipo de descarga electrostática que detectamos con la SuperCam”, enfatiza Montmessin.

VEA TAMBIÉN Trump está lanzando la plataforma científica más poderosa jamás construida, según el Departamento de Energía de EE.UU. o

Finalmente, desde que el Perseverance captó sus primeros sonidos marcianos, los astrónomos han tenido la oportunidad de “escuchar el aullido del viento, el zumbido de las palas del helicóptero Ingenuity (desplegado por el róver) y ahora, una nueva pista: descargas electrostáticas”, finaliza Chide.