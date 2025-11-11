NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Martes, 11 de noviembre de 2025
Hollywood

París Jackson, hija de Michael Jackson, reveló las consecuencias físicas que le dejó su adicción a las drogas

noviembre 11, 2025
Por: Diana Pérez
Paris Jackson | Foto: EFE
Paris Jackson | Foto: EFE
Jackson, de 27 años, celebró a inicios de este años estar lejos de la heroína y otras sustancias desde hace cinco años.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La modelo y actriz, Paris Jackson, hija del legendario músico Michael Jackson, se encuentra acaparado los titulares de los diferentes medios en el mundo debido una dura confesión.

Jackson tomó sus redes sociales para sincerarse sobre uno de los momentos más tormentosos y duros de su vida, su adicción a las drogas.

La modelo, de 27 años, publicó en su cuenta de TikTok un video en el que habló sobre las consecuencias físicas que le dejó su adicción y como esto ha arruinado su vida.

Paris comenzó diciendo: “me he dado cuenta de que nunca he abordado esto y a veces parece muy notorio”.

“Tengo un silbido muy fuerte y puedes escucharlo cuando respiro por la nariz. Y eso es porque tengo lo que se llama un tabique perforado”, añadió.

Tras decir esto, procede a encender la linterna de su celular y alumbrar directamente con ella su nariz.

Es ahí cuando Paris enseña que se le ve un agujero en la nariz, algo que aseguró es una consecuencia de su adicción a las drogas.

o

“Y eso es de lo que crees que es. No consuman drogas, niños. Quiero decir, todos van a tener la experiencia que necesitas para tener una vida, pero no voy a decirle a la gente que hacer”, puntualizó.

La modelo continuó diciendo: “no lo recomiendo (consumir drogas) porque arruinó mi vida” y explicó que no se quiere hacer una cirugía porque “estoy casi seis años sobria y tienes que tomar pastillas cuando haces una cirugía tan retorcida y no quiero meterme con eso”.

“Pero he estado viviendo con eso desde que tenía unos 20 años y es una molestia cuando estas en el estudio cantando”, sentenció.

Esta revelación de Paris se da tan solo un mes después de su discurso en el evento dedicado a la recuperación de mujeres con adicciones ‘Friendly House’.

En dicho evento, la actriz de ‘Sex Appeal’ recibió el premio ‘Shining Star Award’ y habló sobre su lucha contra la adicción.

De hecho, la modelo se ha referido a este tema en diferentes ocasiones, como en una entrevista con People en la que afirmó que tras dejar las drogas no solo recuperó su vida, sino que encontró una mejor.

Y comparó el estar sobria con tener un accidente automovilístico porque “todo lo que empujé al asiento trasero avanzó con el impacto y hoy estoy aprendiendo a navegar la vida en los términos de la vida”.

Jackson, de 27 años, celebró a inicios de este años estar lejos de la heroína y otras sustancias desde hace cinco años.

“Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre”, señaló.

En su escrito en redes concluyó diciendo: “La gratitud apenas define superficialmente esto. Es debido a la sobriedad que ahora puedo sonreír”.

Temas relacionados:

Hollywood

Michael Jordan

Adicción

Drogas

Modelo

Actriz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
José Daniel Ferrer

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Más de Entretenimiento

Ver más
MTV | Foto AFP
MTV

Fin de una era: MTV apaga sus canales de música tras más de 40 años marcando la cultura pop

Morat | Foto: EFE
Morat

“Un último asunto pendiente”: agrupación colombiana confirmó que hará parte del festival Coachella 2026

El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
Michael Jackson

Sobrino de Michael Jackson, protagonista de la nueva película del ‘Rey del Pop’, tiene raíces colombianas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea - EFE
Josep Borrell

Borrell: "Maduro es un tirano, de lo peor que se fabrica. No comprendo cómo ningún socialista pueda acercarse(le)"

Deuda con el FMI | Foto Canva
Deuda

Estos son los países de América Latina que poseen deudas altas con el FMI en el 2025: ¿en qué puesto está Colombia?

Regimen de Maduro crea aplicación de denuncias / FOTO: Captura de video
Régimen de Maduro

Polémica por orden del régimen de Maduro de crear una aplicación para hacer denuncias 24/7: “es preocupante”

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

¿Por qué James Rodríguez es uno con la selección Colombia y otro con Club León? Entrenador de las ‘Fieras’ respondió de manera contundente a esta incógnita

Escuelas de Venezuela - Foto Fedecámaras
canonización

Maduro decreta 19 y 20 de octubre como "no laborable" por la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles

Feminicidio
Feminicidio

La escalofriante confesión de un hombre inmediatamente después de asesinar a una joven en Barinas

Trofeo Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023 - Foto EFE
Mundial de Fútbol

Estos son los cuatro países de América que están cerca de ser sedes del Mundial Femenino de 2031

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre