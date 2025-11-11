París Jackson, hija de Michael Jackson, reveló las consecuencias físicas que le dejó su adicción a las drogas

La modelo y actriz, Paris Jackson, hija del legendario músico Michael Jackson, se encuentra acaparado los titulares de los diferentes medios en el mundo debido una dura confesión.

Jackson tomó sus redes sociales para sincerarse sobre uno de los momentos más tormentosos y duros de su vida, su adicción a las drogas.

La modelo, de 27 años, publicó en su cuenta de TikTok un video en el que habló sobre las consecuencias físicas que le dejó su adicción y como esto ha arruinado su vida.

Paris comenzó diciendo: “me he dado cuenta de que nunca he abordado esto y a veces parece muy notorio”.

“Tengo un silbido muy fuerte y puedes escucharlo cuando respiro por la nariz. Y eso es porque tengo lo que se llama un tabique perforado”, añadió.

Tras decir esto, procede a encender la linterna de su celular y alumbrar directamente con ella su nariz.

Es ahí cuando Paris enseña que se le ve un agujero en la nariz, algo que aseguró es una consecuencia de su adicción a las drogas.

“Y eso es de lo que crees que es. No consuman drogas, niños. Quiero decir, todos van a tener la experiencia que necesitas para tener una vida, pero no voy a decirle a la gente que hacer”, puntualizó.

La modelo continuó diciendo: “no lo recomiendo (consumir drogas) porque arruinó mi vida” y explicó que no se quiere hacer una cirugía porque “estoy casi seis años sobria y tienes que tomar pastillas cuando haces una cirugía tan retorcida y no quiero meterme con eso”.

“Pero he estado viviendo con eso desde que tenía unos 20 años y es una molestia cuando estas en el estudio cantando”, sentenció.

Esta revelación de Paris se da tan solo un mes después de su discurso en el evento dedicado a la recuperación de mujeres con adicciones ‘Friendly House’.

En dicho evento, la actriz de ‘Sex Appeal’ recibió el premio ‘Shining Star Award’ y habló sobre su lucha contra la adicción.

De hecho, la modelo se ha referido a este tema en diferentes ocasiones, como en una entrevista con People en la que afirmó que tras dejar las drogas no solo recuperó su vida, sino que encontró una mejor.

Y comparó el estar sobria con tener un accidente automovilístico porque “todo lo que empujé al asiento trasero avanzó con el impacto y hoy estoy aprendiendo a navegar la vida en los términos de la vida”.

Jackson, de 27 años, celebró a inicios de este años estar lejos de la heroína y otras sustancias desde hace cinco años.

“Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre”, señaló.

En su escrito en redes concluyó diciendo: “La gratitud apenas define superficialmente esto. Es debido a la sobriedad que ahora puedo sonreír”.