La NASA captó impactante imagen del humo que emana de los incendios forestales en Chile

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) captó una impactante imagen del humo que emana de los incendios forestales que afectan a Chile desde hace varios días.

De acuerdo con la NASA, el instrumento espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS, por su acrónimo en inglés), que está a bordo del satélite Terra, fue el que tomó dicha imagen el 18 de enero.

En la fotografía en cuestión se percibe una humareda producto de las llamas de los incendios forestales que se desataron en medio de condiciones cálidas y secas en el centro-sur del país a mediados del mes.

Según la Corporación Nacional Forestal de Chile, la serie de incendios ha quemado más de 43.000 hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble.

Los informes indican que las ráfagas de vientos, junto con temperaturas que superaron los 38 grados centígrados en algunos lugares, avivaron las llamas en dichas zonas del país.

Tras la emergencia, el Gobierno del presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe en las regiones de Biobío y Ñuble, con el fin de destinar más recursos para combatir los incendios y ayudar a las comunidades afectadas.

Un informe del 19 de enero de la Oficina del Coordinador Residente de la ONU, que fue citado por la NASA, indicó que los incendios en la zona ocasionaron la evacuación de 50.000 personas y la destrucción de más de 300 viviendas.