“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

A pocos días de reunirse en la Casa Blanca con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro ha generado polémica al pedirle a Estados Unidos que devuelva a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado en su país y, también, cuestionó el operativo realzado para la captura del líder del régimen.

En Club de Prensa analizaron este tema los periodistas Alejandro Villegas y Carlos Ibarra, quienes aseguran que con esas peticiones estaría buscando réditos políticos que le ayuden en su popularidad y, además, impulse la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

“Uno no sabe si realmente el presidente está pecando por ingenuo o toma fuerza la versión de que le habían recomendado que saboteara su visita a Washington y provocarlos para que ellos le digan que ya no venga, pues porque le habrían dicho que no debería a arrodillarse a Estados Unidos. No sé si será ingenuo o intencional”, aseveró Ibarra.

“Seguramente responde a la base de su electorado que se sabe que esa pugnacidad con el imperio le genera unos réditos políticos muy importantes y ayuda a la candidatura presidencial de su alfil Iván Cepeda, hay quienes dicen que el presidente seguramente quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”, aseguró Villegas.