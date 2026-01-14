NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Luna

La Luna no es pasiva: investigaciones muestran que ha estado “robando” moléculas de la atmósfera terrestre

enero 14, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Luna | Foto Canva
Luna | Foto Canva
Las recientes misiones lunares ofrecen la oportunidad de conocer más sobre la historia y evolución de la Tierra, además de comprobar más hallazgos espaciales.

De acuerdo con un nuevo estudio de la revista científica Nature y de la Universidad de Harvard, las partículas de la atmósfera terrestre han sido transportadas al espacio por el viento solar y han terminado en territorio lunar, mezclándose durante “miles de millones de años”.

o

Estas partículas permanecen en el cuerpo celeste, los autores del estudio sospecharon que una vez establecidas, el campo magnético habría detenido su flujo al atrapar partículas e impedir que escaparan de allí.

En la antigüedad expertos creían que estas sustancias provenían del Sol, sin embargo, una nueva investigación demostró que el campo magnético de la Tierra podría ayudar y no a impedir las transferencias de partículas atmosféricas hacia la Luna.

El descubrimiento marca la historia ya que desde hace mucho “se ha pensado que la Luna se formó inicialmente a partir del impacto de un asteroide contra la proto-Tierra, un viento en el que hubo una gran mezcla inicial de estos volátiles desde la Tierra hacia la Luna”, expresó Eric Blackman, coautor del estudio y profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Rochester, en Nueva York.

Adicionalmente, confirmó que pese a que este proceso es muy antiguo, al día de hoy sigue perdurando, lo que lleva a que la presencia de elementos útiles como oxígeno e hidrógeno sean de gran interés para la exploración lunar.

Por parte, El profesor Blackman prevé que los recursos de esta estrella puedan aportar en la Tierra, él lo explicó con un ejemplo: “se ha estudiado cómo procesar agua del regolito lunar y extraer hidrógeno y oxígeno para fabricar combustibles. También hay estudios sobre combustibles a base de amoníaco que aprovecharían el nitrógeno transportado a la Luna por el viento solar. Así, este material transportado por el viento solar entra en el suelo y se convierte en parte de los recursos locales que podrían explotar estas innovaciones”.

o

De esta manera, esta valiosa exploración afirma que cuando la Tierra y la Luna interaccionan, forman un valioso registro químico o información sobre la atmósfera antigua de la Tierra que podría estar contenida en el suelo lunar.

Finalmente, Kentaro Terada, profesor de cosmoquímica isotópica y geoquímica en la Universidad de Osaka, en Japón comentó que “desde hace tiempo se reconoce que la Tierra y la Luna han coevolucionado físicamente desde su formación (…) ambos cuerpos también se han influido químicamente entre sí, una especie de intercambio material”. Asimismo, enfatizó que el artículo es “sumamente emocionante por su discusión integral de la historia de la Tierra”.

Temas relacionados:

Luna

Descubrimiento

Gas

Espacio

Tierra

Galaxia

Estrella

Harvard

Ciencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Todos los venezolanos necesitamos hoy en día un psicólogo, venimos de altos y bajos": esposa de Carlos Rojas, periodista excarcelado del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero / Foto AFP
España

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

Protestas contra el régimen de Irán - Foto AFP
Protestas

"El pueblo iraní esta vez no va a ceder bajo ningún concepto": activista Nilufar Saberi ante represión del régimen islámico a las protestas

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado anuncia que Venezuela será el "principal aliado" de EE. UU. con emotivo video de venezolanos por el mundo que celebran la captura de Maduro

El área alrededor del bar Le Constellation después de que un incendio arrasara el lugar durante la noche de Año Nuevo. (AFP)
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

Avión de Copa Airlines - Foto de referencia: EFE
Copa Airlines

Copa Airlines reactivará conexión entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado anuncia que Venezuela será el "principal aliado" de EE. UU. con emotivo video de venezolanos por el mundo que celebran la captura de Maduro

El área alrededor del bar Le Constellation después de que un incendio arrasara el lugar durante la noche de Año Nuevo. (AFP)
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

'Zootopia 2' se ha convertido en un gran éxito entre el público-Foto: EFE
taquilla

Estas son las películas más taquilleras del 2025: una película animada hecha en China y 'Zootopia 2' fueron los grandes éxitos en los cines

Avión de Copa Airlines - Foto de referencia: EFE
Copa Airlines

Copa Airlines reactivará conexión entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello volvió a hacer recorridos nocturnos por las calles de Venezuela y lanzó un mensaje a los “traidores”

Nicolás Maduro en un evento público el 1 de diciembre de 2025. (EFE)
Régimen de Maduro

“Se hacen todas las operaciones necesarias para asfixiar al régimen de Maduro y que no tengan más salida que entregar el poder”: experto

Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Feid

La inesperada reacción de Feid cuando en una gala le nombraron a Karol G: "Tenía seis nominaciones y usted me llama por eso"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre