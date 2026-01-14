La Luna no es pasiva: investigaciones muestran que ha estado “robando” moléculas de la atmósfera terrestre

De acuerdo con un nuevo estudio de la revista científica Nature y de la Universidad de Harvard, las partículas de la atmósfera terrestre han sido transportadas al espacio por el viento solar y han terminado en territorio lunar, mezclándose durante “miles de millones de años”.

Estas partículas permanecen en el cuerpo celeste, los autores del estudio sospecharon que una vez establecidas, el campo magnético habría detenido su flujo al atrapar partículas e impedir que escaparan de allí.

En la antigüedad expertos creían que estas sustancias provenían del Sol, sin embargo, una nueva investigación demostró que el campo magnético de la Tierra podría ayudar y no a impedir las transferencias de partículas atmosféricas hacia la Luna.

El descubrimiento marca la historia ya que desde hace mucho “se ha pensado que la Luna se formó inicialmente a partir del impacto de un asteroide contra la proto-Tierra, un viento en el que hubo una gran mezcla inicial de estos volátiles desde la Tierra hacia la Luna”, expresó Eric Blackman, coautor del estudio y profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Rochester, en Nueva York.

Adicionalmente, confirmó que pese a que este proceso es muy antiguo, al día de hoy sigue perdurando, lo que lleva a que la presencia de elementos útiles como oxígeno e hidrógeno sean de gran interés para la exploración lunar.

Por parte, El profesor Blackman prevé que los recursos de esta estrella puedan aportar en la Tierra, él lo explicó con un ejemplo: “se ha estudiado cómo procesar agua del regolito lunar y extraer hidrógeno y oxígeno para fabricar combustibles. También hay estudios sobre combustibles a base de amoníaco que aprovecharían el nitrógeno transportado a la Luna por el viento solar. Así, este material transportado por el viento solar entra en el suelo y se convierte en parte de los recursos locales que podrían explotar estas innovaciones”.

De esta manera, esta valiosa exploración afirma que cuando la Tierra y la Luna interaccionan, forman un valioso registro químico o información sobre la atmósfera antigua de la Tierra que podría estar contenida en el suelo lunar.

Finalmente, Kentaro Terada, profesor de cosmoquímica isotópica y geoquímica en la Universidad de Osaka, en Japón comentó que “desde hace tiempo se reconoce que la Tierra y la Luna han coevolucionado físicamente desde su formación (…) ambos cuerpos también se han influido químicamente entre sí, una especie de intercambio material”. Asimismo, enfatizó que el artículo es “sumamente emocionante por su discusión integral de la historia de la Tierra”.