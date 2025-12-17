NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Donald Trump

"El sudor y el ingenio estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela": EE. UU. asegura que el chavismo expropió compañías petroleras y utilizó su dinero para financiar el terrorismo

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Stephen Miller aseguró que dichos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aseverado en varias oportunidades que el régimen de Maduro, a quien la Casa Blanca considera ilegítimo, "está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros".

"Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", escribió.

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, del mismo modo, no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata. ¡Gracias por su atención a este asunto!", agregó.

Durante la Presidencia de Hugo Chávez, en 2007 y 2008, el gobierno venezolano obligó a las grandes petroleras extranjeras a renegociar sus contratos con la estatal PDVSA, otorgando a la empresa venezolana el control mayoritario de los proyectos de crudo pesado, especialmente en la Faja Petrolífera del Orinoco.

o

ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron los nuevos términos, lo que llevó a la expropiación de sus activos por parte del Estado venezolano, en el marco de la nacionalización del sector petrolero.

Entretanto las compañías petroleras internacionales (como BP, Chevron, Total o Statoil) aceptaron quedarse solo como socios minoritarios bajo control de PDVSA, para evitar ser expulsadas.

Bajo el gobierno de Chávez, la política era fortalecer el control estatal sobre el petróleo, reducir la participación privada y fomentar la soberanía sobre los recursos.

Esto llevó a que algunas compañías extranjeras, especialmente las que no aceptaron los nuevos términos, perdieran sus inversiones en Venezuela.

Ante ello, el principal asesor de Trump, Stephen Miller, afirmó que el chavismo expropió las compañías petroleras estadounidenses y utilizó ese dinero para financiar el terrorismo.

“El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas”, afirmó.

