Presidente de la FVF habló del próximo técnico de La Vinotinto y aseguró que será venezolano

La selección de Venezuela empezará una nueva era con nuevo entrenador luego del fracaso en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en las que estuvo cerca de llegar al repechaje, pero en la última fecha perdió el cupo con Bolivia y se quedó fuera de la máxima cita orbital.

Esto llevó a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) a tomar la decisión de prescindir de los servicios del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista y dejar encargado al venezolano Fernando Aristeguieta de La Vinotinto para las fechas FIFA que restan de aquí al comienzo del mundial.

Sin embargo, todo indica que Aristiguieta no sería el técnico en propiedad de la selección y se estaría buscando el entrenador más adecuado para lograr el objetivo próximo que será la clasificación de Venezuela al próximo mundial.

En una reciente entrevista con medios venezolanos, Jorge Giménez, presidente de la FVF, habló del futuro técnico de la Vinotinto y si bien no dio nombres, aseguró que están buscando un entrenador venezolano que conozca el ADN de los jugadores y el fútbol nacional.

“Hay que buscar a un seleccionador que nos acompañe durante un largo camino, no solo por una eliminatoria, creo que es importante que sea venezolano por la idiosincrasia. Uno escucha nombres, eso es gratis, y hemos hecho un buen trabajo con mi equipo, vemos los números y las posibilidades, pero yo creo que es importante que sea venezolano, que conozca nuestra idiosincrasia, que sepa cómo es el jugador venezolano y que entienda que vamos a competir”, aseguró.

“La verdad es que teníamos dos puntos en la eliminatoria cuando yo asumí y ya había pasado más del 60% del clasificatoria y ahí no estábamos compitiendo, sino participando, entonces quiero que se retome eso que tuvo Richard, César, Rafa en su momento y yo creo que eso es lo importante”, complementó el presidente.

Por último, Giménez dijo que quiere constituir un cuerpo técnico que logre el anhelado objetivo de ir al mundial, ya que La Vinotinto nunca ha ido a un mundial de mayores en su historia, y que perdure en el tiempo para formar jugadores jóvenes que sean la base de la selección futura.

“Vamos a armar un cuerpo técnico fuerte, con personalidad, con una idea clara de juego a fin a lo que quiere la federación, que juegue a algo y se enfrente contra cualquiera, que sea un proyecto de largo tiempo, que ayude a formar jugadores y que el día de mañana que yo no esté, le hayamos dejado algo, una generación bien formada, competitiva y que vayamos no solo una vez, sino muchas veces al mundial”, señaló el presidente de la FVF.