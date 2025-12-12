NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
La Vinotinto

Presidente de la FVF habló del próximo técnico de La Vinotinto y aseguró que será venezolano

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto de referencia: EFE
Tras la salida del Bocha Batista por no lograr el objetivo, Fernando Aristeguieta se encargó de la selección venezolana en las fechas FIFA de octubre y noviembre.

La selección de Venezuela empezará una nueva era con nuevo entrenador luego del fracaso en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en las que estuvo cerca de llegar al repechaje, pero en la última fecha perdió el cupo con Bolivia y se quedó fuera de la máxima cita orbital.

Esto llevó a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) a tomar la decisión de prescindir de los servicios del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista y dejar encargado al venezolano Fernando Aristeguieta de La Vinotinto para las fechas FIFA que restan de aquí al comienzo del mundial.

Sin embargo, todo indica que Aristiguieta no sería el técnico en propiedad de la selección y se estaría buscando el entrenador más adecuado para lograr el objetivo próximo que será la clasificación de Venezuela al próximo mundial.

En una reciente entrevista con medios venezolanos, Jorge Giménez, presidente de la FVF, habló del futuro técnico de la Vinotinto y si bien no dio nombres, aseguró que están buscando un entrenador venezolano que conozca el ADN de los jugadores y el fútbol nacional.

Hay que buscar a un seleccionador que nos acompañe durante un largo camino, no solo por una eliminatoria, creo que es importante que sea venezolano por la idiosincrasia. Uno escucha nombres, eso es gratis, y hemos hecho un buen trabajo con mi equipo, vemos los números y las posibilidades, pero yo creo que es importante que sea venezolano, que conozca nuestra idiosincrasia, que sepa cómo es el jugador venezolano y que entienda que vamos a competir”, aseguró.

“La verdad es que teníamos dos puntos en la eliminatoria cuando yo asumí y ya había pasado más del 60% del clasificatoria y ahí no estábamos compitiendo, sino participando, entonces quiero que se retome eso que tuvo Richard, César, Rafa en su momento y yo creo que eso es lo importante”, complementó el presidente.

Por último, Giménez dijo que quiere constituir un cuerpo técnico que logre el anhelado objetivo de ir al mundial, ya que La Vinotinto nunca ha ido a un mundial de mayores en su historia, y que perdure en el tiempo para formar jugadores jóvenes que sean la base de la selección futura.

“Vamos a armar un cuerpo técnico fuerte, con personalidad, con una idea clara de juego a fin a lo que quiere la federación, que juegue a algo y se enfrente contra cualquiera, que sea un proyecto de largo tiempo, que ayude a formar jugadores y que el día de mañana que yo no esté, le hayamos dejado algo, una generación bien formada, competitiva y que vayamos no solo una vez, sino muchas veces al mundial”, señaló el presidente de la FVF.

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

