NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Superluna, uno de los fenómenos astronómicos que se dará en diciembre - Foto: EFE
Superluna, uno de los fenómenos astronómicos que se dará en diciembre - Foto: EFE
Astronomía

Desde lluvia de meteoros hasta la última superluna del año: estos son los eventos astronómicos que se tomarán el mes de diciembre

noviembre 28, 2025
Por: Natalya Baquero González
Para poder tener una mejor vista y poder disfrutar de estos acotamientos astronómicos, se recomienda hacerlo en lugares alejados de la luz artificial.

Se aproxima el cierre del año y con ello también viviremos los últimos eventos astronómicos de este 2025, los cuales estarán marcados por la última superluna, las fases lunares, dos lluvias de meteoros y la visualización de planetas y constelaciones que adornarán el cielo en las noches.

Ten presente que, para tener una mejor vista y poder disfrutar de estos acotamientos astronómicos que son visibles en fechas específicas, se recomienda hacerlo en lugares alejados de la luz artificial.

Estos son los eventos astronómicos del mes de diciembre, los últimos de este 2025

  • Última superluna del año

En la constelación de Tauro, este evento, también conocido como la Luna Fría, se vivirá en la noche del próximo jueves 4 de diciembre. Este evento ocurre cuando la luna llena coincide con su punto conocido como perigeo; se encuentra más cerca del planeta Tierra.

o

Durante este proceso, la superluna se verá aproximadamente un 8% más grande y un 15% más brillante de lo habitual.

  • Júpiter y la Luna tendrán una proximidad.

El próximo 7 de diciembre, sobre la constelación de Géminis, la Luna iluminada en un 90% pasará muy cerca del planeta Júpiter. Esta conjunción se encuentra prevista para las 15:46 GMT.

  • Lluvia de estrellas Gemínidas

Aunque este evento comenzará desde el 4 de diciembre, no será hasta el 13 y 14 de ese mismo mes que este evento astronómico se tome los cielos nocturnos.

Esta lluvia de meteoros Gemínidas será una de las más activas y coloridas del año, en la cual se podrán observar de 50 hasta 150 meteoros por hora, un espectáculo que será visible especialmente en lugares alejados de la iluminación artificial.

Este evento astronómico para las regiones ubicadas al norte del ecuador será visible desde la tarde-noche, mientras que en el hemisferio sur alcanzará su mayor esplendor sobre la medianoche.

  • Luna nueva

Este evento se tomará la noche del 20 de diciembre, sobre las 01.43 GMT, brindando la noche más oscura del mes. Al no contar con la luminosidad de la Luna, otros fenómenos astronómicos como cúmulos estelares, nebulosas y galaxias lejanas podrán verse un poco más nítidos.

  • El solsticio de diciembre

El 21 de diciembre, este evento marcará la llegada del invierno en el hemisferio norte, el cual se prolonga hasta el equinoccio de primavera, y del verano en el hemisferio sur, que se extiende hasta el equinoccio de otoño.

Durante el proceso de este fenómeno, las latitudes septentrionales vivirán el día más corto del año, mientras que las australes el más largo.

  • Última lluvia de meteoros: los Úrsidas se tomarán el cielo

Con la lluvia de meteoros Úrsidas entre el 22 y 23 de diciembre nos despediremos por este año de esos destellos que iluminan el cielo.

o

Aunque este fenómeno, a comparación de las Gemínidas, es un poco más discreto, ya que emite de 5 a 10 meteoros por hora, a pesar de eso será un fenómeno que se podrá disfrutar, ya que los cielos estarán un poco más oscuros debido a que es tan solo días después de la luna nueva. Este fenómeno se situará sobre la constelación de la Osa Menor.

Temas relacionados:

Astronomía

Superluna

Luna

Planeta Tierra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Enana blanca LSPM J0207+331 y su disco de acreción | Foto Canva
Sistema Solar

Astrónomos canadienses observan cómo una estrella devora un planeta similar a la Tierra: “este descubrimiento desafía nuestra comprensión”

.
Brasil

Letal virus amenaza con la extinción del guacamayo que inspiró a la película animada 'Río'

Telaraña descubierta en Grecia - AFP
Animales

Impresionante telaraña con 111.000 arañas fue descubierta en una gruta en Grecia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Récord Guinness/ Prime Video - Fotos AFP
Películas

Comedia sudamericana navideña que rompió Récord Guinness se estrena en reconocida plataforma; es la primera cinta de un célebre programa de TV

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

Trump estaría considerando entregarle salvoconducto a Maduro y sus aliados para que sean exiliados, según medios

Donald Trump y Joe Biden (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Trump confirmó identidad del sospechoso de atacar a tiros a dos soldados en Washington y apuntó contra Biden: "llegó en 2021 en esos infames vuelos"

Enana blanca LSPM J0207+331 y su disco de acreción | Foto Canva
Sistema Solar

Astrónomos canadienses observan cómo una estrella devora un planeta similar a la Tierra: “este descubrimiento desafía nuestra comprensión”

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

“EE. UU. sabe dónde duerme y dónde desayuna Maduro, sus días están contados”: analista republicano

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Ejército

Operaciones en mar, túneles y vehículos rápidos: Comando Sur de EE. UU. muestra su poder con imponentes ejercicios militares y dice estar "preparado para una respuesta"

Incendio en Hong Kong (AFP)
Hong Kong

Incendio en Hong Kong deja 94 muertos y decenas de desaparecidos: ya es catalogado como "el peor" en casi 80 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre