Desde lluvia de meteoros hasta la última superluna del año: estos son los eventos astronómicos que se tomarán el mes de diciembre

Se aproxima el cierre del año y con ello también viviremos los últimos eventos astronómicos de este 2025, los cuales estarán marcados por la última superluna, las fases lunares, dos lluvias de meteoros y la visualización de planetas y constelaciones que adornarán el cielo en las noches.

Ten presente que, para tener una mejor vista y poder disfrutar de estos acotamientos astronómicos que son visibles en fechas específicas, se recomienda hacerlo en lugares alejados de la luz artificial.

Estos son los eventos astronómicos del mes de diciembre, los últimos de este 2025

Última superluna del año

En la constelación de Tauro, este evento, también conocido como la Luna Fría, se vivirá en la noche del próximo jueves 4 de diciembre. Este evento ocurre cuando la luna llena coincide con su punto conocido como perigeo; se encuentra más cerca del planeta Tierra.

Durante este proceso, la superluna se verá aproximadamente un 8% más grande y un 15% más brillante de lo habitual.

Júpiter y la Luna tendrán una proximidad.

El próximo 7 de diciembre, sobre la constelación de Géminis, la Luna iluminada en un 90% pasará muy cerca del planeta Júpiter. Esta conjunción se encuentra prevista para las 15:46 GMT.

Lluvia de estrellas Gemínidas

Aunque este evento comenzará desde el 4 de diciembre, no será hasta el 13 y 14 de ese mismo mes que este evento astronómico se tome los cielos nocturnos.

Esta lluvia de meteoros Gemínidas será una de las más activas y coloridas del año, en la cual se podrán observar de 50 hasta 150 meteoros por hora, un espectáculo que será visible especialmente en lugares alejados de la iluminación artificial.

Este evento astronómico para las regiones ubicadas al norte del ecuador será visible desde la tarde-noche, mientras que en el hemisferio sur alcanzará su mayor esplendor sobre la medianoche.

Luna nueva

Este evento se tomará la noche del 20 de diciembre, sobre las 01.43 GMT, brindando la noche más oscura del mes. Al no contar con la luminosidad de la Luna, otros fenómenos astronómicos como cúmulos estelares, nebulosas y galaxias lejanas podrán verse un poco más nítidos.

El solsticio de diciembre

El 21 de diciembre, este evento marcará la llegada del invierno en el hemisferio norte, el cual se prolonga hasta el equinoccio de primavera, y del verano en el hemisferio sur, que se extiende hasta el equinoccio de otoño.

Durante el proceso de este fenómeno, las latitudes septentrionales vivirán el día más corto del año, mientras que las australes el más largo.

Última lluvia de meteoros: los Úrsidas se tomarán el cielo

Con la lluvia de meteoros Úrsidas entre el 22 y 23 de diciembre nos despediremos por este año de esos destellos que iluminan el cielo.

VEA TAMBIÉN Auroras y tormentas eléctricas sobre Sudamérica: astronauta graba video desde el espacio de los "espectáculos" que presenció o

Aunque este fenómeno, a comparación de las Gemínidas, es un poco más discreto, ya que emite de 5 a 10 meteoros por hora, a pesar de eso será un fenómeno que se podrá disfrutar, ya que los cielos estarán un poco más oscuros debido a que es tan solo días después de la luna nueva. Este fenómeno se situará sobre la constelación de la Osa Menor.