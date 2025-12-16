Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

El presidente Donald Trump calificó el fentanilo como “arma de destrucción masiva”. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo con esta definición.

Para saber más sobre el tema en el programa La Tarde de NTN24, Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia de México, analizó más a fondo el problema.

Rosas comenzó advirtiendo que “los extremos siempre van a ser malos, se requiere atender el problema mediante el uso legitimo de la fuerza, es decir, la capacidad del Estado para reprimir este tipo de delitos, como también se requiere atender las causas”.

Para el exfuncionario el fenómeno del fentanilo exige una estrategia integral. “El fentanilo requiere de una atención integral, no se puede quedar un gobierno solamente en la parte más externa, atendiendo las causas, y tampoco se puede ir al extremo de reprimirlo en su totalidad, incluso violentando derechos humanos”, señaló.

Por su parte, Sheinbaum en su discurso recalcó la importancia del uso médico del fentanilo. No obstante, Rosas comentó que ese empleo es limitado. “Es marginal, la cantidad de porcentaje es mínimo, en México se utiliza para cuestiones de intervenciones quirúrgicas (…) las cantidades que hoy se manejan en los mercados ilícitos son excesivas”.

Sobre la calificación de Trump como “arma de destrucción”, el experto dijo que “el concepto no es tan puro, y tan poco tan fácil de delimitar el fenómeno”, y aclaró que no “es suficiente apostar a un solo polo”.

VEA TAMBIÉN ¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela? o

“Para resolver este problema se requiere una visión integral que se componga de todas las partes, si a la atención de las causas, si al cierre de fronteras, y también a la represión del delito, al combate frontal”, explicó Rosas.

Finalmente, se resaltó que informes anteriores de la ONU señalan que México se ha convertido en los principales proveedores de fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos en Estados Unidos desde 2019.