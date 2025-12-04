La sensacional y poco usual doble atajada que se dio en una tanda de penaltis en la Copa de Alemania: “cualquier otro se desconcentra”

Se disputaron los últimos partidos de los octavos de final de la Copa de Alemania y el Hamburgo recibía al Holstein Kiel por un cupo a la siguiente ronda del torneo. El juego terminó igualado 1-1 con anotaciones del gambiano Bakery Jatta para el local y del alemán Phil Harres para la visita.

Este resultado obligó la definición desde el punto penalti para conocer qué equipo accedía a los cuartos de final del torneo y el Holstein Kiel fue el vencedor por 4-2, pero la tanda tuvo un cobro insólito que le está dando la vuelta al mundo.

El protagonista fue el arquero del Hamburgo Daniel Peretz, quien atajó el segundo cobro al futbolista Marko Ivezic. El disparo del serbio fue abajo al lado derecho, el guardameta adivinó el cobro, lo atajó, pero el balón se fue arriba, golpeó el palo vertical, luego el horizontal y al tocar tierra, hizo un efecto que por poco se va adentro.

La pronta reacción de Peretz evitó que el balón cruzara la línea de gol, lo que hubiese sido una anotación válida, debido a que el balón todavía no era bola muerta y la jugada no había terminado. El portero tuvo que ponerse de pie rápido, correr al otro palo y abalanzarse para evitar la caída de su pórtico.

Pese a la espectacular doble atajada del arquero del Hamburgo, esto no sirvió para evitar la eliminación del equipo, pues sus compañeros, el suizo Miro Muheim y el francés Aboubaka Soumahoro, fallaron sus tiros y el equipo quedó eliminado.

Así fue la espectacular doble atajada de Daniel Peretz, arquero del Hamburgo, en la Copa de Alemania: