¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Este martes 16 de diciembre, senadores de Estados Unidos interrogaron al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por los ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

La comparecencia, que no es la primera, se produce en un contexto de creciente presión sobre el régimen de Venezuela y después de que el presidente Donald Trump anunciara un mensaje a la nación programado para este miércoles desde la Casa Blanca.

En entrevista con el programa Club de Prensa de NTN24, la periodista y analista política Sabrina Bacal y el también periodista Néstor Aburto analizaron la reunión entre los altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Trump y el Congreso.

“Hasta el momento no vemos cuál es el objetivo de esta misión. No sabemos si lo que se busca es una salida negociada, si lo que se busca es derrocar al régimen de Nicolás Maduro”, comentó Bacal.

Por otro lado, argumentó que Marco Rubio, con sus declaraciones en el Congreso, lo que “está haciendo es preparando el terreno porque saben que han perdido mucho terreno político en esta campaña militar”.

A su turno, Aburto señaló que, “a juicio de la Casa Blanca, el narco hoy día está amparado en gobiernos dictatoriales que tienen una posición absoluta, sin oposición dentro de ellos mismos, como es el caso de Venezuela y también de Nicaragua”.

Y añadió que “en Latinoamérica el narcotráfico y el contrabando ha ido en aumento, y que los números son elocuentes”.