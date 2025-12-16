NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La periodista y analista política Sabrina Bacal y el también periodista Néstor Aburto analizaron el despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe y el Pacífico.

Este martes 16 de diciembre, senadores de Estados Unidos interrogaron al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por los ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

La comparecencia, que no es la primera, se produce en un contexto de creciente presión sobre el régimen de Venezuela y después de que el presidente Donald Trump anunciara un mensaje a la nación programado para este miércoles desde la Casa Blanca.

o

En entrevista con el programa Club de Prensa de NTN24, la periodista y analista política Sabrina Bacal y el también periodista Néstor Aburto analizaron la reunión entre los altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Trump y el Congreso.

“Hasta el momento no vemos cuál es el objetivo de esta misión. No sabemos si lo que se busca es una salida negociada, si lo que se busca es derrocar al régimen de Nicolás Maduro”, comentó Bacal.

Por otro lado, argumentó que Marco Rubio, con sus declaraciones en el Congreso, lo que “está haciendo es preparando el terreno porque saben que han perdido mucho terreno político en esta campaña militar”.

o

A su turno, Aburto señaló que, “a juicio de la Casa Blanca, el narco hoy día está amparado en gobiernos dictatoriales que tienen una posición absoluta, sin oposición dentro de ellos mismos, como es el caso de Venezuela y también de Nicaragua”.

Y añadió que “en Latinoamérica el narcotráfico y el contrabando ha ido en aumento, y que los números son elocuentes”.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Narcotráfico

Caribe

Océano Pacífico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Iván Espinosa de los Monteros, político español / FOTO: EFE
Dictadura de Maduro

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ataques de Rusia contra Ucrania - AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Ola de ataques rusos sobre varias ciudades de Ucrania deja 25 muertos y más de 100 heridos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bandera del 'No', consulta popular de Ecuador / Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Fotos: AFP
Daniel Noboa

"Nuestro compromiso no cambia, se fortalece": Daniel Noboa tras revés del Gobierno de Ecuador en la consulta popular

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Iván Espinosa de los Monteros, político español / FOTO: EFE
Dictadura de Maduro

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ataques de Rusia contra Ucrania - AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Ola de ataques rusos sobre varias ciudades de Ucrania deja 25 muertos y más de 100 heridos

Cantante venezolano Miguel Moly / Micrófono - Fotos: EFE / Pexels
Canción

Reconocido cantante venezolano se desahoga en un podcast: "He dado mucho por la música de mi país, si no me han llamado para un 'Free Cover', evidentemente no me quieren"

La curadora Gina Barac-Bauer | Foto: EFE-NTN24
Arte

La curadora Gina Barac-Bauer lleva la cultura colombiana a Nueva York con una exhibición de arte del pueblo Wounaan

Toni Kroos sobre las actitudes de Vinicius Jr - Foto: AFP
Vinicius Jr.

“He intentado muchas veces tranquilizarlo”: Toni Kroos sobre la actitud de Vinicius Jr

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre