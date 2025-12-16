Trump ordena "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela" y advierte consecuencias "nunca vistas" para el régimen

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes el "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela" luego de la incautación anunciada por el mismo Trump la semana pasada a un petrolero venezolano.

"Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", dijo Trump.

La medida fue anunciada por el propio mandatario por medio de una publicación en su red social, Truth Social, en un extenso mensaje en el que volvió a arremeter contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien ha acusado en repetidas ocasiones de manera formal e informal de ser el líder del Cartel de los Soles.

"Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo irá a más y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", advirtió Trump.

En el mismo mensaje, el republicano aseveró que el régimen de Maduro, a quien la Casa Blanca considera ilegítimo, "está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros".

Desde su segundo mandato, Trump se ha empeñado en fortalecer no solo la seguridad nacional de cara a la amenaza que representan los grupos criminales del narcotráfico, sino que también ha robustecido una intensa política migratoria que, según cree, estuvo mal direccionada durante el Gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

"Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", escribió también este martes Trump en su post de Truth Social.

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, del mismo modo, no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata. ¡Gracias por su atención a este asunto!", concluyó el presidente estadounidense.