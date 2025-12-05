NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Entre 900 y 1.000 presos políticos tiene el régimen de Maduro como "fichas de canje"

diciembre 5, 2025
Por: Maryorin Méndez
Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Las organizaciones hacen un esfuerzo por hacer el registro que suma al menos un caso diario.

Pese al esfuerzo de las organizaciones de defensa de derechos humanos de registrar y documentar cada uno de los casos de detenciones por motivos políticos, existe un subregistro de la data, especialmente en familiares que temen más represalias.

Sin embargo, todas coinciden en que en Venezuela se detiene en promedio a una persona y media por día, y la cifra registrada está entre los 900 y mil víctimas de detenciones arbitrarias y por razones políticas.

Expertos advierten que son fichas de cambio que tiene el régimen de Maduro para ofrecer en casi cualquier terreno de negociación.

Pero además las víctimas, los detenidos y sus familias, mantienen todo un sistema de policías, custodios, fiscales y jueces que les exigen dinero por casi cualquier cosa que necesite el rehén: comida, medicina o una carta, sin que pagar les dé garantías de tener lo que piden.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, actualizó la más reciente cifra de detenidos, ubicándola en más de mil.

"En el marco de nuestro monitoreo permanente, reiteramos esta semana nuestra profunda preocupación por el progresivo agravamiento de las vulneraciones a los derechos fundamentales en Venezuela. Aunque en los últimos días hemos logrado identificar y documentar nuevos casos, es imprescindible subrayar que las cifras disponibles siguen siendo solo aproximaciones iniciales frente a la verdadera magnitud de la persecución política en el país".

A la fecha, nuestros indicadores registran 1.082 personas detenidas por motivos políticos, entre ellas 182 mujeres y 900 hombres.

"Los reportes que recibimos de manera continua evidencian nuevas detenciones arbitrarias, allanamientos sin las debidas garantías y un incremento sostenido de acciones orientadas a reprimir y silenciar a la ciudadanía por razones políticas. Este patrón afecta a diversos sectores de la sociedad, incluyendo actores políticos, organizaciones sociales, gremios, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El contexto actual configura un escenario de extrema vulnerabilidad para quienes ejercen derechos tan básicos como la libertad de expresión, la participación ciudadana y la denuncia de abusos".

Advierte que las cifras reales podrían ser significativamente mayores debido al subregistro, a las restricciones en el acceso a la información y a la existencia de personas desaparecidas de manera forzada.

"Como organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, reafirmamos nuestro compromiso de documentar, denunciar y visibilizar cada caso, en acompañamiento a las víctimas, sus familiares y todas las personas que continúan enfrentando estas graves violaciones.

Entretanto, la ONG Foro Penal ubica una cifra menor, pero aclara que son los casos que puede verificar y cuyas familias han dado permiso para registrar.

Estos son sus números:

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 887*
Desde la semana pasada

Hombres: 770
Mujeres: 117

Civiles: 713
Militares: 174

Adultos: 883
Adolescentes: 4

Encarcelados: 0
Excarcelados: 0
Condenados: 160
No condenados: 727

* Se desconoce el paradero de 60.
85 con nacionalidad extranjera.

Histórico de detenciones con fines políticos en Venezuela:

Detenciones políticas (arrestos) desde 2014 a la fecha: 18.591.

𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝗲𝘅𝗰𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀: 𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝟭𝟰.𝟬𝟬𝟬.

Personas aun sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad: más de 9.000.

Agrega el Foro que los presos políticos incluye a personas que se mantienen privadas de libertad. No incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (o 48 hrs).

