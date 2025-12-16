Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Australia sufrió este fin de semana la peor masacre de las últimas décadas cuando dos atacantes, un padre y un hijo, dispararon a una multitud que celebraba el inicio de la festividad judía de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, matando al menos a 15 personas.

¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Duelo y silencio en Australia por el peor atentado en 30 años, que reabre debate sobre el antisemitismo.

Análisis con expertos en Ángulo de NTN24.