Martes, 16 de diciembre de 2025
Australia

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis sobre la tragedia con expertos en Ángulo de NTN24.

Australia sufrió este fin de semana la peor masacre de las últimas décadas cuando dos atacantes, un padre y un hijo, dispararon a una multitud que celebraba el inicio de la festividad judía de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, matando al menos a 15 personas.

¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Duelo y silencio en Australia por el peor atentado en 30 años, que reabre debate sobre el antisemitismo.

Análisis con expertos en Ángulo de NTN24.

Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

