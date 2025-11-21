NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Despliegue militar

"Para garantizar la paz, debemos prepararnos para la guerra": el enigmático video de la Armada de EE. UU. en medio del despliegue que amenaza al régimen de Maduro

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y despligue militar en el Caribe - Fotos: EFE
Nicolás Maduro y despligue militar en el Caribe - Fotos: EFE
Las imágenes se difunden a pocas horas de que entre en vigor la decisión de Washington de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista.

El despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, en aguas cercanas a Venezuela, mantiene en zozobra al régimen de Nicolás Maduro que ve amenazada su continuidad en el poder ante el acecho de Washington contra el Cartel de los Soles, organización que, según la administración de Donald Trump, es dirigida por la dictadura venezolana.

Mientras aviones de guerra, buques y militares trabajan de manera activa en el Caribe contra el narcotráfico, la Armada estadounidense publicó en las últimas horas un enigmático video en el que se observa a militares en combate, aviones y naves de guerra desplegadas sobre un territorio.

En el video aparece también Pete Hegseth, secretario de Defensa, brindando un discurso sobre la labor y los objetivos de la Armada.

o

Para garantizar la paz, debemos prepararnos para la guerra. A partir de este momento, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es la lucha y prepararse para ganar, de forma implacable e inexorable. No porque queramos más, sino porque amamos la paz para nuestros ciudadanos”, se escucha decir a Hegseth mientras se observan las imágenes de la Armada en acción.

Si nuestros enemigos nos desafían, serán aplastados. La violencia es una decisión nuestra, del Departamento de Guerra”, agrega el secretario.

El enigmático video publicado en redes sociales con el título “Para garantizar la paz, debemos prepararnos para la guerra” ha desatado una ola de reacciones y teorías sobre lo que podría suceder en las próximas horas en Venezuela.

Se especula que podría tratarse de una advertencia para el régimen de Nicolás Maduro ante la amenaza de una incursión estadounidense en Venezuela para sacar del poder a la dictadura en Venezuela.

o

Cabe resaltar que la prensa estadounidense ha informado en los últimos días sobre las posibilidades que hay sobre la mesa del presidente Trump para poner fin a la dictadura de Maduro.

Recientemente, el diario The New York Times dio a conocer que Trump habría autorizado a la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo operaciones encubiertas en territorio venezolano y así allanar el camino para una operación definitiva.

