"No tengo la sensación de que los venezolanos quieran votar este año, la gente necesita respirar": Nicolás Maduro Guerra

Según recoge el medio de comunicación venezolano El Nacional de una entrevista efectuada por el periódico español ABC, el hijo del dictador Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, se refirió a uno de los grandes anhelos de la población venezolana: elecciones presidenciales libres.

En ese sentido, el apodado 'Nicolasito', sostuvo: "Cuando camino por la calle, no tengo la sensación de que los venezolanos quieran votar todavía este año. La gente necesita respirar".

A su vez, Maduro Guerra se pronunció respecto a la relación que el régimen de Venezuela tiene ahora con el Gobierno de los Estados Unidos.

"Todo lo que está ocurriendo responde a una iniciativa nuestra. La ley de amnistía, la apertura del sector petrolero", aseveró.

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"Nuestro principal socio petrolero son los Estados Unidos. Siempre lo han sido. Yo nunca he quemado una bandera estadounidense", manifestó.

Asimismo, sobre la captura de su padre, 'Nicolasito' expresó: "Mi padre dejó un mensaje de despedida. Pensó que iba a morir. Ustedes son los primeros que lo saben".

Hace poco, Maduro Guerra "reconoció" que el régimen venezolano (atornillado en el poder por más de 27 años) cometió excesos.

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"Hemos cometido excesos por los que, como chavismo, debemos pedir perdón", sostuvo 'Nicolasito' en entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel.

El diputado de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela admitió abiertamente errores de las fuerzas policiales y del sistema de justicia del régimen.

Las declaraciones de Maduro Guerra ocurren meses después del arresto del tirano Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de los EE. UU. el 3 de enero de 2026 en Caracas.