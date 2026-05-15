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Música

Silvestre Dangond sorprende a toda su audiencia al incursionar en el pop/rock: así suena su nueva colaboración con Morat

mayo 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Silvestre Dangond/ Morat - Fotos EFE
Silvestre Dangond/ Morat - Fotos EFE
'Lo Poco Que Yo Quiero' lleva a Silvestre Dangond al mundo sonoro de Morat con un punto de encuentro en el que el pop/rock y el vallenato conviven.

El reconocido cantante y compositor colombiano Silvestre Dangond sorprendió este fin de semana a su audiencia tras el lanzamiento de 'Lo Poco Que Yo Quiero', la nueva canción de la banda de pop/rock en español Morat en la que colaboró la estrella del vallenato.

La canción es el primer adelanto del próximo álbum 'Ya Es Mañana - Parte 2' de Morat, que está programado para estrenarse el 2027 y une dos mundos aparentemente distintos bajo una misma intensidad emocional.

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'Lo Poco Que Yo Quiero' lleva a Silvestre Dangond al mundo sonoro de Morat con un punto de encuentro en el que el pop/rock y la característica intensidad narrativa del vallenato conviven desde la esencia de la banda.

La carga sentimental de la canción se centra en una historia atravesada por la frustración del desamor y por el momento en el que querer a alguien deja de sentirse esperanzador para convertirse en una necesidad emocional imposible de soltar, según la letra.

Morat y Silvestre establecieron en su colaboración el mismo lenguaje "de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable, en un camino que tiene elementos de la nostalgia, ansiedad y desesperación de sentir que eso que más desea simplemente no está ocurriendo".

Producido por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, quienes también participaron en la composición junto a Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas, el sencillo abre con una guitarra constante que se convierte en la columna vertebral del tema.

Sobre dicho elemento Morat mantiene su claridad melódica característica, pero la lleva hacia un terreno que parece ser más inquieto e intenso, mientras que Silvestre Dangond aporta una ejecución vocal que se percibe cruda y visceral.

El coro refuerza esa sensación con versos como: "y me estoy volviendo loco… me desespera que me digan que tengo que ser feliz sin poco / y lo poco que yo quiero es que me quieras".

El videoclip oficial, realizado por We Want To Film bajo la dirección de Charlie Nelson, fue grabado en en el bar Medium Cool Cocktail de Miami y su concepto hace parte del universo visual que acompañará 'Ya Es Mañana - Parte 2', el sexto álbum de estudio de Morat.

El lanzamiento de 'Lo Poco Que Yo Quiero' se da después del reciente y exitoso paso por el Coachella 2026 de Morat con dos sonadas presentaciones en Indio, California.

Además, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas fueron anunciados recientemente como embajadores de Adidas y Panini con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Morat protagonizó el lanzamiento oficial del álbum Panini en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín', en un encuentro que reunió a la banda junto a Radamel Falcao García.

Cabe resaltar que la imagen de Morat, primer grupo musical en colaborar con la marca, está presente en los puntos de venta oficiales de Panini en el país durante la realización del Mundial 2026.

El estreno de 'Lo Poco Que Yo Quiero' también coincide con el éxito en ventas de la residencia de conciertos más importante en la carrera de la banda en Colombia.

Como parte de su nueva gira 'Ya Es Mañana World Tour', Morat se presentará con seis fechas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá los días 14, 15 y 16, y 21, 22 y 23 de agosto.

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Estas presentaciones hacen parte del histórico récord de más de 24 shows 'sold out' en países como Chile, Argentina y España, al tiempo que continúan sumando nuevas fechas en otros territorios, entre ellos, México.

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