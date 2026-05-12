"Esperamos que usted dé la orden. Y se hará": congresista de EE. UU. envía mensaje a Trump sobre Cuba y dice que es la única persona que podrá "liberar" la isla

La congresista republicana María Elvira Salazar envió un sentido mensaje en respuesta a una publicación en Truth Social del presidente Donald Trump sobre el futuro de Cuba que durante décadas ha estado bajo el poder de la dictadura castrista.

“Los republicanos sabemos que usted es la única persona que podrá liberar a Cuba después de 67 años de opresión, y nosotros, los republicanos en el sur de Florida, lo apoyamos y esperamos que tome la acción necesaria. No hay nada más que decir o discutir”, afirmó.

Además, indicó que los cubanos en la isla están esperando. “Los cubanos en Miami están esperando. Con Marco Rubio abriendo el camino. Esperamos que usted dé la orden. Y se hará”, precisó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes en una publicación en su plataforma Truth Social que el régimen de Cuba va "hacia abajo" y reiteró sus señalamientos acerca de que se trata de un país "fracasado".

La publicación del presidente Trump se da poco antes de su viaje a China para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

En su mensaje en redes sociales, Trump aseveró que luego de esa visita diplomática pondrá su foco en Cuba, que "pide ayuda", según mencionó.

"Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: ¡hacia abajo!", escribió Trump a primera hora del martes en medio de una incertidumbre por la tensión entre Washington y el dictador Miguel Díaz-Canel.

"Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China!", agregó el mandatario norteamericano de 79 años.

Es importante mencionar que, un día antes del pronunciamiento de Trump sobre el régimen cubano, el sitio web de noticias de Estados Unidos Axios señaló que "una invasión a Cuba podría ser inminente".

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Axios se basó en los recientes vuelos de vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos frente a las costas de la isla y citó un análisis de datos de vuelo publicado esta semana por CNN.