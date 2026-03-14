Embajada de EE. UU. en Bagdad fue atacada y dos personas murieron en bombardeos a grupo proiraní

En la madrugada de este sábado se reportó un ataque dirigido contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, tras bombardeos en la capital iraquí contra un influyente grupo proiraní que causaron dos muertos, entre ellos una "personalidad importante".

En medio del conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra irán, Irak se ha visto arrastrado al conflicto luego de que movimientos armados locales pro-Teherán reivindicaran a diario ataques con drones contra militares de Washington o instalaciones petroleras.

Reporteros vieron vio humo negro elevándose sobre la embajada estadounidense, ubicada en una zona de alta seguridad que alberga representaciones diplomáticas, instituciones internacionales y organismos gubernamentales en el centro de la capital.

Este es el segundo ataque contra una ubicación norteamericana desde el inicio de los ataques en Oriente Medio.

Este último se produce pocas horas después de los ataques contra las Brigadas de Hezbolá, un influyente grupo armado que perdió a dos de sus miembros, según responsables de seguridad.

La identidad de estos miembros no ha sido revelada por las fuentes contactadas por la AFP y las Brigadas de Hezbolá, clasificadas como grupo "terrorista" por Washington, no han publicado ningún comunicado por el momento.

En el lujoso barrio de Arassat, donde se han instalado facciones armadas proiraníes, un misil impactó en una casa que servía de sede a las Brigadas de Hezbolá, según un alto cargo de seguridad.

Dos horas más tarde, un ataque aéreo impactó contra un vehículo cerca de un puente en el este de Bagdad, y causó un muerto, según otras dos fuentes de seguridad.

De acuerdo con un responsable de las Milicias Populares (Haschd al Shaabi), también se trataría de un miembro de las Brigadas de Hezbolá.