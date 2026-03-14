NTN24
Sábado, 14 de marzo de 2026
Sábado, 14 de marzo de 2026
Bagdad

Embajada de EE. UU. en Bagdad fue atacada y dos personas murieron en bombardeos a grupo proiraní

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Embajada de EE. UU. en Bagdad (AFP)
Embajada de EE. UU. en Bagdad (AFP)
En el lujoso barrio de Arassat, donde se han instalado facciones armadas proiraníes, un misil impactó en una casa que servía de sede a las Brigadas de Hezbolá.

En la madrugada de este sábado se reportó un ataque dirigido contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, tras bombardeos en la capital iraquí contra un influyente grupo proiraní que causaron dos muertos, entre ellos una "personalidad importante".

En medio del conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra irán, Irak se ha visto arrastrado al conflicto luego de que movimientos armados locales pro-Teherán reivindicaran a diario ataques con drones contra militares de Washington o instalaciones petroleras.

Reporteros vieron vio humo negro elevándose sobre la embajada estadounidense, ubicada en una zona de alta seguridad que alberga representaciones diplomáticas, instituciones internacionales y organismos gubernamentales en el centro de la capital.

Este es el segundo ataque contra una ubicación norteamericana desde el inicio de los ataques en Oriente Medio.

Este último se produce pocas horas después de los ataques contra las Brigadas de Hezbolá, un influyente grupo armado que perdió a dos de sus miembros, según responsables de seguridad.

La identidad de estos miembros no ha sido revelada por las fuentes contactadas por la AFP y las Brigadas de Hezbolá, clasificadas como grupo "terrorista" por Washington, no han publicado ningún comunicado por el momento.

En el lujoso barrio de Arassat, donde se han instalado facciones armadas proiraníes, un misil impactó en una casa que servía de sede a las Brigadas de Hezbolá, según un alto cargo de seguridad.

Dos horas más tarde, un ataque aéreo impactó contra un vehículo cerca de un puente en el este de Bagdad, y causó un muerto, según otras dos fuentes de seguridad.

De acuerdo con un responsable de las Milicias Populares (Haschd al Shaabi), también se trataría de un miembro de las Brigadas de Hezbolá.

Temas relacionados:

Bagdad

Irak

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Homenaje en Santiago de Chile al exteniente venezolano asesinado Ronald Ojeda - Foto: EFE
El Tren de Aragua

Estados Unidos busca extraditar a Chile a uno de los cabecillas del Tren de Aragua señalado de participar en el asesinato de Ronald Ojeda

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Fotos EFE
Régimen cubano

"No estamos en negociaciones, son conversaciones con un régimen desesperado": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel / FOTO: EFE
Régimen cubano

“Estoy seguro que el régimen cubano no pasará de este año”: José Daniel Ferrer, líder opositor

Más de Actualidad

Ver más
Rompehielos | Foto AFP
Canadá

Este es el país de América que construye un nuevo rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico

Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto FDI
Ataque al régimen de Irán

Fuerzas de Defensa de Israel atacaron complejo subterráneo del régimen de Irán donde se llevaban a cabo desarrollo de armas

La fragata Cristóbal Colón - AFP
Chipre

En medio de las tensiones con EE. UU. por los ataques contra el régimen iraní, España anunció el envió de la fragata "Cristóbal Colón" a país de la UE que fue alcanzado por un dron

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rompehielos | Foto AFP
Canadá

Este es el país de América que construye un nuevo rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico

c
Irán

Irán no participará en Mundial 2026, según informó el ministro de Deportes del régimen Ahmad Donyamali: FIFA pone en marcha su reglamento

Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto FDI
Ataque al régimen de Irán

Fuerzas de Defensa de Israel atacaron complejo subterráneo del régimen de Irán donde se llevaban a cabo desarrollo de armas

Luis Díaz, jugador del Bayern - Foto: EFE
Bundesliga

Luis Díaz, nuevamente fue destacado en la Bundesliga: se encuentra dentro de los nominados a mejor jugador de febrero

La fragata Cristóbal Colón - AFP
Chipre

En medio de las tensiones con EE. UU. por los ataques contra el régimen iraní, España anunció el envió de la fragata "Cristóbal Colón" a país de la UE que fue alcanzado por un dron

Jefe del Comando Sur Francois Donovan junto a la encargada de negocios en Venezuela, Laura F. Dogu y el Subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire | Foto: AFP
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur de EE. UU. se reunió con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino durante visita a Venezuela

Daniel Ortega, jefe del régimen de Nicaragua / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Dictadura en Nicaragua

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre