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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Accidente

Revelan nuevo video del momento en que un motor se desprendió de un avión de carga durante un accidente que dejó 14 personas muertas

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente de avión - Captura de video
Accidente de avión - Captura de video
La grabación en cuestión deja en evidencia cómo el motor izquierdo y el pilón de la aeronave se separaron del ala poco después del despegue.

Recientemente publicaron unas impactantes imágenes de una cámara de seguridad que muestran el momento en el que un avión de carga perdió un motor segundos después del despegue en Louisville, Kentucky, Estados Unidos.

El incidente, que ocurrió el 4 de noviembre de 2025, dejó un saldo de 14 personas muertas y sigue bajo investigación federal mientras los funcionarios trabajan para determinar las causas del trágico hecho.

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La grabación en cuestión deja en evidencia cómo el motor izquierdo y el pilón de la aeronave se separaron del ala poco después de que se elevara sobre la pista del aeropuerto. Además, las muestra las arreadoras llamas producto del incidente.

Por otro lado, la Autoridad de Aviación (FAA) dio luz verde al modelo de avión, McDonnell Douglas (MD-11), para que vuelva a operar.

"Tras una revisión muy exhaustiva, la FAA aprobó el protocolo de Boeing para reincorporar de forma segura los aviones MD-11", indicó un portavoz de la FAA.

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Cabe mencionar que la autoridad aérea de Estados Unidos ordenó el 9 de noviembre de 2025 la inmovilización de todos los MD-11 tras el accidente.

En su informe preliminar, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) aseguró que una pieza fundamental que unía los motores con las alas presentaba fisuras por fatiga y se rompió durante el despegue.

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