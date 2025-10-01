Embajada de Estados Unidos en Colombia hace importante anuncio sobre trámites de visas tras el cierre de gobierno por estancamiento presupuestario

El cierre del gobierno de Estados Unidos, que comenzó a regir en la medianoche de este miércoles 1 de octubre, ha generado una parálisis en algunos servicios no esenciales, entre los que se destacan parques nacionales y procesos reglamentarios rutinarios.

El estancamiento presupuestario en el Senado le impide al gobierno federal funcionar con normalidad y hasta el momento no se espera una salida pronta.

La situación podría afectar incluso el funcionamiento de las embajadas estadounidenses alrededor del mundo en donde se tramitan visas para los viajeros.

En medio del cierre del gobierno, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá hizo un importante anuncio sobre los trámites de visas y cómo podría afectar a los miles de solicitantes.

La sede diplomática advirtió que los servicios podrían verse afectados en los próximos días por cuenta del bloqueo presupuestario. No obstante, advirtió que los trámites se continúan prestando, hasta el momento, sin mayores incidencias.

“Los servicios programados de pasaportes y visas continuarán durante el periodo de interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, según lo permita la situación”, informó la embajada estadounidense.

Más temprano la embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que sus redes sociales no se actualizarán debido a la medida, por lo que no habrá información para los usuarios, muchos de los cuales se presentan a la sede diplomática para tramitar las visas.

“Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”, informó la sede diplomática.

No está claro cuánto tiempo durará este cierre. El gobierno federal se ha cerrado 21 veces desde 1976, cuando el Congreso promulgó el proceso presupuestario moderno.

El cierre no afectará funciones vitales como el Servicio Postal, el ejército y los programas de asistencia como la Seguridad Social y los cupones de alimentos.

Los trabajadores federales no recibirían salario hasta que el cierre termine, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.