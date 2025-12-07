EE. UU. se pronuncia sobre la muerte del líder opositor venezolano Alfredo Díaz en El Helicoide: "la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro"

El pasado sábado se confirmó la muerte de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y preso político del régimen venezolano, tras más de un año preso en el centro de torturas más grande del país, la cárcel del Helicoide.

Díaz, que fue sometido a desaparición forzada y no se le permitió el contacto con sus familiares, había pedido atención médica pero se le fue negada.

La información fue confirmada por el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, quien le dedicó un sentido mensaje.

"Otro crimen más de la tiranía de Maduro. Esta vez, la víctima es un servidor público ejemplar, un hombre que consagró su vida entera a trabajar por su amado pueblo neoespartano. Alfredito fue alcalde y gobernador, pero, por encima de sus cargos, fue un infatigable defensor de los principios democráticos".

Asimismo, Ledezma recordó que Díaz ya había pedido atención médica: "Sabían que necesitaba atención urgente. Y aun así le negaron la asistencia médica oportuna. No fue una muerte natural: fue otra ejecución silenciosa del régimen".

Tras esto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció de manera tajante:

"La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, que fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro", dijo el departamento.

La dictadura venezolana ha aumentado la represión sobre los presos políticos desde que Estados Unidos comenzó su campaña de presión. Además, desde el fraude electoral en el que Maduro se autoproclamó presidente, las fuerzas del orden del régimen aumentaron la persecución a líderes políticos y opositores.

Esto ocurre en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y los recientes acercamientos entre Trump y Maduro para dar con una salida dialogada del poder.