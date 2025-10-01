NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Embajada de Estados Unidos

Gobierno de Estados Unidos cierra sus operaciones tras estancamiento presupuestario: incluso la Embajada en Colombia se verá afectada

octubre 1, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
La última votación en el Senado en la tarde de este martes no alcanzó la mayoría necesaria por lo que no se pudo llegar a un acuerdo antes del plazo máximo de cierre del gobierno.

El gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar sus operaciones en la medianoche de este miércoles, luego de que legisladores y el presidente Donald Trump no superaran un estancamiento presupuestario en tensas negociaciones en el Congreso, con exigencias de los demócratas sobre financiación a la salud.

Este el primer cierre o "shutdown" desde el más largo en la historia que duró 35 días hace casi siete años, en 2019, y detendrá el trabajo de múltiples departamentos y agencias federales, afectando a cientos de miles de empleados gubernamentales.

La última votación en el Senado en la tarde de este martes no alcanzó la mayoría necesaria, por lo que no se pudo llegar a un acuerdo antes del plazo máximo de cierre del gobierno establecido para la medianoche de este primero de octubre.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), 750.000 funcionarios federales podrían encontrarse esta vez en situación de desempleo parcial, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares.

El último cierre, ocurrido de diciembre de 2018 hasta finales de enero de 2019, durante el primer mandato de Trump, duró 35 días. En ese momento, la CBO estimó que había reducido el Producto Interno Bruto (PIB) en 11.000 millones de dólares.

La afectación es de tal magnitud que incluso le embajada de Estados Unidos en Colombia se vio a obligada a tomar medidas.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que sus redes sociales no se actualizarán debido a la medida, por lo que no habrá información para los usuarios, muchos de los cuales se presentan a la sede diplomática para tramitar las visas.

“Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”, informó la sede diplomática.

No está claro cuánto tiempo durará este cierre. El gobierno federal se ha cerrado 21 veces desde 1976, cuando el Congreso promulgó el proceso presupuestario moderno.

El cierre no afectará funciones vitales como el Servicio Postal, el ejército y los programas de asistencia como la Seguridad Social y los cupones de alimentos.

Los trabajadores federales no recibirían salario hasta que el cierre termine, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

