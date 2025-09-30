NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Cierre de Gobierno

Estados Unidos al borde del cierre del gobierno tras fracasar la última votación en el Senado sobre financiación

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Programa: El Informativo
A pesar de las frenéticas negociaciones en el Congreso, no ha habido ningún avance entre demócratas y republicanos para financiar al gobierno.

El gobierno de Estados Unidos se encamina hacia su primer cierre en seis años luego de que los demócratas libraran una guerra de palabras con Donald Trump y los senadores rechazaran un intento desesperado por mantener el funcionamiento.

A pesar de las frenéticas negociaciones en el Congreso, no ha habido ningún avance entre demócratas y republicanos para financiar al gobierno más allá del martes, que marca el final del año fiscal.

A pocas horas de que terminara el plazo, el cual vence a la medianoche, los republicanos del Senado intentaron aprobar automáticamente un parche de financiación temporal aprobado por la Cámara de Representantes, pero no pudieron conseguir el puñado de votos demócratas necesarios para enviarlo al escritorio de Trump.

"Probablemente tendremos un cierre del gobierno", dijo el presidente republicano a los periodistas en la Oficina Oval antes de la votación, viendo lo que se avecinaba.

o

La evaluación de Trump se produjo después de que una reunión de último momento en la Casa Blanca el lunes no arrojó ningún acuerdo, y el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo después que seguían existiendo "grandes diferencias" entre las partes.

Más allá de la falta de progreso, las negociaciones han sido inusualmente amargas, con el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticando a Trump por un video "racista y falso" generado por inteligencia artificial que el presidente publicó después de la reunión.

"Señor Presidente, la próxima vez que tenga algo que decir sobre mí, no lo haga con un vídeo de inteligencia artificial racista y falso", dijo Jeffries en una conferencia de prensa.

"Cuando regrese a la Oficina Oval, dímelo en la cara", agregó.

El clip se burlaba de Schumer y Jeffries en términos vulgares, representándolos falsamente anunciando planes para atraer a inmigrantes ilegales con beneficios, mientras mostraba a Jeffries usando un sombrero y un bigote poblado mientras sonaba música de mariachi.

Trump, a su vez, culpó a los demócratas por las conversaciones estancadas y amenazó con castigar al partido y a sus votantes durante cualquier interrupción, apuntando a las prioridades progresistas y forzando recortes masivos de empleos en el sector público.

"Así que estaríamos despidiendo a mucha gente que se verá muy afectada. Y son demócratas, van a ser demócratas", añadió Trump en un evento posterior en la Casa Blanca.

o

Dijo que "los cierres pueden traer muchas cosas buenas" y sugirió que usaría la pausa para "deshacernos de muchas cosas que no queríamos, y serían cosas demócratas".

La medida aumentaría el sufrimiento de los empleados públicos tras los despidos a gran escala orquestados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental del magnate Elon Musk a principios de este año.

Los demócratas, minoría en ambas cámaras del Congreso, han estado buscando ejercer una influencia poco común sobre el gobierno federal, ocho meses después del inicio de la segunda presidencia de Trump, en la que se han desmantelado agencias gubernamentales enteras.

El Senado, de 100 miembros, necesita 60 votos para aprobar proyectos de ley sobre financiación gubernamental: siete más de los que controlan los republicanos.

Un cierre paralizaría las operaciones no esenciales, dejando a cientos de miles de empleados públicos temporalmente sin sueldo y potencialmente interrumpiendo el pago de muchos beneficios de la red de seguridad social.

Los cierres del gobierno estadounidense son profundamente impopulares, y tanto demócratas como republicanos tratan de evitar el escenario, mientras culpan al otro bando en caso de un cierre.

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una medida provisional para extender la financiación hasta fines de noviembre, en espera de negociaciones sobre un plan de gasto a más largo plazo.

Pero los demócratas quieren ver restaurados cientos de miles de millones de dólares en gastos de atención médica para hogares de bajos ingresos, gastos que la administración Trump probablemente eliminará.

El Congreso, paralizado, se encuentra periódicamente con plazos para acordar planes de gasto y, aunque las negociaciones suelen ser tensas, no resultan en cierres.

El cierre más largo de la historia -y el más reciente- se produjo durante el primer mandato de Trump, cuando las funciones gubernamentales se detuvieron durante 35 días a partir de diciembre de 2018.

