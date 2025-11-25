NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Fútbol Sudamericano

Jugadores de selección sudamericana clasificada al Mundial estarían pidiendo la salida de su técnico

noviembre 25, 2025
Por: Diana Pérez
Uruguay vs. Colombia | Foto: AFP
Ante los rumores de su salida, el experimentado técnico en una conferencia de prensa de la semana pasada invitó a los jugadores a pedirle que se vaya si es lo que quieren.

Faltan unos meses para que inicie el Mundial de 2026 y quedan tan solo días para conocer como se conformarán los grupos de las diferentes selecciones clasificadas al torneo.

Sin embargo, en Sudamérica poco se está hablando del sorteo del mundial y más bien lo que ocupa los diferentes titulares es la crisis interna que estaría viviendo uno de los equipos clasificados.

Se trata de la selección uruguaya, en la que los futbolistas estarían pidiendo la renuncia de su entrenador, Marcelo Bielsa.

La reciente derrota del conjunto ‘Charrúa’ ante Estados Unidos en el amistoso que enfrentaron como parte de su preparación para el mundial le dejó un sin sabor, no solo a la afición, sino también a los jugadores.

Caer 5-1 ante uno de los anfitriones de la Copa del Mundo dejó al descubierto la crisis por la que estaría pasando el equipo uruguayo.

Es por ello por lo que dos reconocidos medios uruguayos han afirmado que desde el plantel del conjunto ‘Charrúa’ estarían pidiendo la salida de Bielsa.

Pero el pedido de la renuncia del experimentado técnico vendría, sorpresivamente, de los referentes del equipo como Federico Valverde y Darwin Nuñez.

o

Medios locales aseguran que Núñez y Valverde le habrían comunicado al director de Selecciones Nacionales en la Asociación Uruguaya de Fútbol, Jorge Giordano, que no volverían al equipo si Bielsa seguía al mando.

Además, otros futbolistas estarían cansados de la actitud del argentino como la intensidad de las prácticas antes de un partido o cómo se comunica con ellos.

El periodista Martín Charquero comentó que “los jugadores, como grupo, están marcando que no quieren que siga. Están trabajando con Bielsa y dicen ‘no lo aguantamos, no queremos seguir con él”.

Pero la rescisión del contrato del ‘Loco’ costaría alrededor de “tres millones de dólares”, según comentó el periodista.

De hecho, se dice que estas semanas son claves pues se tendrá una reunión para ver la continuidad de Bielsa frente al conjunto ‘Charrúa’.

Pero estando tan cerca del mundial es muy probable que el experimentado técnico siga al frente del equipo.

Ante los rumores de su salida, Bielsa en una conferencia de prensa de la semana pasada invitó a los jugadores a pedirle que se vaya si es lo que quieren.

“Si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo. Me dicen: ‘mire Bielsa, queremos que se vaya’. Por eso no me puedo guiar por ningún trascendido”, afirmó.

Y también hizo énfasis en que “Las cosas son en la medida que el que la siente las transmite y la dice. Yo tengo la información directa y no puedo guiarme por los trascendidos”.

