NTN24
Sábado, 22 de noviembre de 2025
Sábado, 22 de noviembre de 2025
Espacio

La Estación Internacional revela lista de las ciudades que se ven más iluminadas desde el espacio: una sudamericana fue mencionada

noviembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Estación Espacial Internacional - Foto NASA
Estación Espacial Internacional - Foto NASA
La ISS, además, compartió imágenes captadas desde el espacio de estas ciudades en las que queda en evidencia la luminosidad que proyectan.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La Estación Internacional Espacial (ISS por sus siglas en inglés) reveló un corto listado de algunas de las ciudades que se ven más iluminadas desde el espacio. Lo hizo mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

La ISS, además, compartió imágenes captadas desde el espacio de estas ciudades en las que queda en evidencia la luminosidad que proyectan. Una de las mencionadas fue la convulsa urbe sudamericana de Sao Paulo en Brasil.

o

“Ciudades como Delhi, Singapur, Tokio y Sao Paulo se encuentran entre los centros urbanos más luminosos que se ven desde la Estación Espacial Internacional por la noche”, escribió la ISS en su cuenta en X.

También en las últimas horas, la ISS confirmó mediante otra publicación en redes un importante hito que protagonizó en las últimas horas.

“La humanidad ha cumplido 25 años de presencia humana continua a bordo de la Estación Espacial Internacional. Durante este tiempo, los astronautas han realizado miles de experimentos que mejoran la vida en la Tierra y allanan el camino para futuras misiones de exploración a la Luna y Marte”, mencionó.

La ISS resaltó que noviembre marca 25 años de presencia humana a bordo de la Estación Espacial Internacional, “un testimonio de la colaboración internacional y el ingenio humano”.

“Desde la llegada de la primera tripulación el 2 de noviembre de 2000, la NASA y sus socios han realizado miles de investigaciones y demostraciones tecnológicas para impulsar la exploración de la Luna y Marte y beneficiar la vida en la Tierra”, expresó en una nota de prensa.

o

La ISS resaltó que durante este tiempo los investigadores han aprovechado el singular entorno de microgravedad para realizar experimentos imposibles de replicar en la Tierra, transformando la investigación en diversas disciplinas. “Más de 4000 experimentos han trascendido los límites de la ciencia, impulsado descubrimientos e impulsado avances científicos”.

“Hace 25 años, la Expedición 1 se convirtió en la primera tripulación en establecerse en la Estación Espacial Internacional, iniciando un período de presencia humana continua en el espacio que continúa hasta el día de hoy”, declaró el administrador interino de la NASA, Sean Duffy. “Este hito histórico no habría sido posible sin la NASA y sus socios, así como sin todos los astronautas e ingenieros que trabajan para mantener la órbita baja terrestre funcionando”.

Para celebrar un cuarto de siglo de innovación en microgravedad, la NASA destaca 25 avances científicos que ejemplifican el impacto duradero de la estación en la ciencia, la tecnología y la exploración.

En uno de ellos, por ejemplo, la NASA utiliza la estación espacial como campo de pruebas para desarrollar nuevos sistemas y tecnologías para misiones más allá de la órbita terrestre baja.

Las NASA explica que las tecnologías de navegación, comunicación y protección contra la radiación proporcionadas a bordo de la estación espacial se están integrando en naves espaciales y misiones para llegar a la Luna y Marte.

Temas relacionados:

Espacio

Estación Espacial Internacional

Planeta Tierra

Mundo

Ciudades

Sao Paulo

Tierra

Nasa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Amnistía Internacional advierte que el régimen de Maduro emplea "todos los mecanismos del Estado" para reprimir a los venezolanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Cohetes | Foto Canva
Colombia

La NASA y SpaceX ponen sus ojos en Colombia: así será el concurso de cohetes en Antioquia

Superluna este 5 de noviembre vista desde Francia - Foto AFP
Superluna

Esta noche se podrá ver en Venezuela y Colombia la Luna llena más grande del año: razones del fenómeno y horarios

Telaraña descubierta en Grecia - AFP
Animales

Impresionante telaraña con 111.000 arañas fue descubierta en una gruta en Grecia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Chevron | Foto EFE
Chevron

Chevron se defiende ante las críticas y explica su permanencia en Venezuela en plena tensión entre Trump y Maduro

OEA | Foto: EFE
OEA

"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

'La Odisea': la nueva megaproducción de Christopher Nolan - AFP
La Odisea

Así luce Tom Holland, Anne Hathaway y Matt Damon en la esperada adaptación de 'La Odisea': la nueva megaproducción de Christopher Nolan

Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Tras sorpresiva muerte de recordado personaje estos son los actores de ‘El Chavo del 8’ que siguen con vida y a qué se dedican

Shakira - EFE
Shakira

Los dos consejos clave que Shakira le dio a su sobrino para que triunfe en el mundo de la música

Foto referencia | Canva
Fútbol europeo

Conmoción en el fútbol europeo: jugadores se enteran que su entrenador falleció en pleno partido

Shirley Radio, uno de los programas más escuchados
Censura en Venezuela

¿Un podcast? La periodista Shirley Varnagy piensa reinventarse tras censura del régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre