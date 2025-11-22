La Estación Internacional revela lista de las ciudades que se ven más iluminadas desde el espacio: una sudamericana fue mencionada

La Estación Internacional Espacial (ISS por sus siglas en inglés) reveló un corto listado de algunas de las ciudades que se ven más iluminadas desde el espacio. Lo hizo mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

La ISS, además, compartió imágenes captadas desde el espacio de estas ciudades en las que queda en evidencia la luminosidad que proyectan. Una de las mencionadas fue la convulsa urbe sudamericana de Sao Paulo en Brasil.

“Ciudades como Delhi, Singapur, Tokio y Sao Paulo se encuentran entre los centros urbanos más luminosos que se ven desde la Estación Espacial Internacional por la noche”, escribió la ISS en su cuenta en X.

También en las últimas horas, la ISS confirmó mediante otra publicación en redes un importante hito que protagonizó en las últimas horas.

“La humanidad ha cumplido 25 años de presencia humana continua a bordo de la Estación Espacial Internacional. Durante este tiempo, los astronautas han realizado miles de experimentos que mejoran la vida en la Tierra y allanan el camino para futuras misiones de exploración a la Luna y Marte”, mencionó.

La ISS resaltó que noviembre marca 25 años de presencia humana a bordo de la Estación Espacial Internacional, “un testimonio de la colaboración internacional y el ingenio humano”.

“Desde la llegada de la primera tripulación el 2 de noviembre de 2000, la NASA y sus socios han realizado miles de investigaciones y demostraciones tecnológicas para impulsar la exploración de la Luna y Marte y beneficiar la vida en la Tierra”, expresó en una nota de prensa.

VEA TAMBIÉN La NASA fotografía un volcán de Latinoamérica y descubre que es un “gemelo” del Marte primitivo o

La ISS resaltó que durante este tiempo los investigadores han aprovechado el singular entorno de microgravedad para realizar experimentos imposibles de replicar en la Tierra, transformando la investigación en diversas disciplinas. “Más de 4000 experimentos han trascendido los límites de la ciencia, impulsado descubrimientos e impulsado avances científicos”.

“Hace 25 años, la Expedición 1 se convirtió en la primera tripulación en establecerse en la Estación Espacial Internacional, iniciando un período de presencia humana continua en el espacio que continúa hasta el día de hoy”, declaró el administrador interino de la NASA, Sean Duffy. “Este hito histórico no habría sido posible sin la NASA y sus socios, así como sin todos los astronautas e ingenieros que trabajan para mantener la órbita baja terrestre funcionando”.

Para celebrar un cuarto de siglo de innovación en microgravedad, la NASA destaca 25 avances científicos que ejemplifican el impacto duradero de la estación en la ciencia, la tecnología y la exploración.

En uno de ellos, por ejemplo, la NASA utiliza la estación espacial como campo de pruebas para desarrollar nuevos sistemas y tecnologías para misiones más allá de la órbita terrestre baja.

Las NASA explica que las tecnologías de navegación, comunicación y protección contra la radiación proporcionadas a bordo de la estación espacial se están integrando en naves espaciales y misiones para llegar a la Luna y Marte.