Martes, 18 de noviembre de 2025
“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El Informativo de NTN24 habló con el exministro de Defensa Diego Molano sobre el aumento del reclutamiento de los menores de edad por parte de grupos al margen de la ley en Colombia.

En medio de los bombardeos que viene ejecutando la Fuerza Pública en Colombia en contra de los grupos disidentes de la FARC, se conoció que varios menores de edad han perdido la vida en medio de estos ataques.

Según el Instituto de Medicina Legal, en su más reciente informe, 15 menores murieron en medio de estos ataques en contra de los grupos criminales en el Guaviare y en otras partes del territorio nacional, hacia las estructuras de disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

Estas acciones que se han llevado a cabo desde la directriz del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro se han convertido en un tema controversial, debido a que durante el mandato de Iván Duque se llevaron a cabo acciones similares en contra de estos grupos criminales, actos en los que también murieron varios niños y que Petro en aquel entonces catalogó “crímenes de guerra”.

Frente a esta situación y el aumento del reclutamiento de los menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, El Informativo de NTN24 habló con el exministro de defensa Diego Molano.

El exfuncionario, quien estuvo al mando de la cartera de Defensa durante el 2021-2022, bajo el mandato de Iván Duque, expresó su preocupación frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos criminales en el territorio nacional.

“Me preocupa mucho el anuncio del presidente Petro de retomar bombardeos cuando retoman estas operaciones militares porque este no es un anuncio de victoria, es una declaración de derrota y fracaso de su política de ‘Paz Total’”, expresó el exministro de Defensa.

Para Diego Molano, los ceses al fuego “no planeados” por medio de la política de ‘Paz Total’ que se ha promovido por parte del gobierno de Gustavo Petro han llevado a que los grupos criminales intensificaran la cantidad de sus miembros, esto teniendo en cuenta el más reciente estudio, el cual determinó que “los grupos criminales pasaran de 13.000 a 25.000 hombres en armas y redes de apoyo”.

Una situación que, según el exministro, ha causado que “estos grupos recluten menores de edad”.

En cuanto a la controversia que se ha generado respecto a la postura del presidente Gustavo Petro, quien en su momento, cuando era senador, cuestionaba estas acciones y quien ahora defiende los bombardeos en contra de estos grupos criminales, indicó que “el dilema básico que se presenta es la incoherencia del presidente Petro, quien hace cuatro años calificó de genocidas a las fuerzas militares por llevar a cabo estas operaciones y hoy él y su grupo de seguidores las validan”.

El exministro de Defensa señaló que, aunque los principales responsables de la muerte de estos menores son los grupos al margen de la ley que los reclutan, “aquí le cabe una gran responsabilidad al presidente Petro”, esto debido a que, en medio de los diálogos de paz ejecutados por parte de su gobierno, jamás se pusieron “reglas claras”, lo cual ha llevado que esta situación siga escalando.

"El dilema es la incoherencia de Petro": Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

