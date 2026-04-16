Tom Cruise volverá a ser Maverick: Paramount confirma la tercera entrega de ‘Top Gun’

Tom Cruise volverá a meterse en la piel de Maverick" en una tercera entrega de "Top Gun", anunció este jueves Paramount Pictures en la CinemaCon en Las Vegas.

El proyecto, que reunirá a Cruise con Jerry Bruckheimer, el productor de la primera cinta de 1986, "está oficialmente en desarrollo con un guión bien encaminado", dijo el copresidente de Paramount Pictures, Josh Greenstein.

"Top Gun: Maverick", que aterrizó en los cines en 2022 para dar continuación a la historia original, se convirtió en un masivo éxito de taquilla, vendiendo alrededor de 1.500 millones de dólares en el mundo.

Cruise, de 63 años, no acudió en persona, pero tuvo una aparición virtual que emocionó a la sala.

La esperada presentación de Paramount ante la convención en la cual los estudios muestran adelantos de su oferta cinematográfica a los dueños de los cines abrió con un video narrado por la superestrella, y dirigido por Jon M. Chu, focalizado en el compromiso del estudio con la pantalla grande.

"El futuro es Paramount", se escuchó al fin de la pieza en lo que pareció un mensaje premonitorio. "Y el futuro se ve muy bien desde aquí", complementó Cruise mirando a la ciudad de oropel en el tope de la torre de agua que simboliza al estudio.

El mensaje caló en la sala, en medio de las tensiones por las negociaciones de Paramount para adquirir el legendario estudio Warner Bros por 111.000 millones de dólares.

La negociación es vista con preocupación por el sector, que teme que la fusión se traduzca en menos películas para las salas de cine.

Para los exhibidores ampliar la oferta es crucial para traer de vuelta a las audiencias que menguaron tras la pandemia, gracias en gran medida a la feroz competencia del streaming que ha llevado a muchos a cambiar la butaca por el sofá de casa.