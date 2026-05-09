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Sábado, 09 de mayo de 2026
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Petróleo

Irán recorta producción petrolera por presión del bloqueo marítimo de EE. UU. por primera vez desde el inicio del conflicto

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Petróleo iraní | Foto Canva
Petróleo iraní | Foto Canva
“Esperemos que eso sea un incentivo adicional para que Irán llegue al final al que todos sabemos que vamos a llegar”, señaló Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos.

Desde que comenzó la operación militar de Estados Unidos contra el régimen de Irán y tras el bloqueo naval de los puertos iranies se ha percibido la primera reducción significativa de la producción de crudo en Irán, según Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos.

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Wright informo que Teherán recortó su extracción en aproximadamente 400.000 barriles diarios y sentenció que los recortes continuarán mientras se agoten las instalaciones de almacenamiento y la imposibilidad de exportar.

Esperemos que eso sea un incentivo adicional para que Irán llegue al final al que todos sabemos que vamos a llegar, que es por poner fin al programa nuclear iraní y restablecer el flujo de tráfico a través del estrecho de Ormuz”, declaró Wright en Fox News.

Añadió, “ese día está llegando. La pregunta es: ¿con la cooperación de Irán o sin ella?”.

De acuerdo con Vortexa, plataforma líder en análisis de mercado y seguimiento de carga en tiempo real para la industria de la energía y transporte marítimo, entre el 13 y 25 de abril solo un puñado de buques con crudo iraní abandonó el golfo de Omán.

En esa misma línea, London Stock Exchange Group (LSEG), señaló que se representó una caída de más del 80% respecto al periodo equivalente de marzo, “cuando Irán exportó 23,4 millones de barriles”.

Organizaciones como Kpler analizaron la situación e indicaron que el estrecho conduce aproximadamente 20 millones de barriles crudo al día, el 20% corresponde al comercio marítimo mundial del petróleo.

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Antes del bloqueo, Irán producía 3,3 millones de barriles diarios y exportaba 1,84 millones, ahora con las limitaciones internacionales ha tenido unos recortes de 400.000 bpd, el cual corresponde casi al 3% del suministro mundial.

No obstante, Vortexa señala que actualmente Irán cuenta con 65 y 75 millones de barriles de almacenamiento flotantes en buques cisterna en el interior del Golfo, quedándose sin espacio en un tiempo estimado de 12 a 22 días.

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