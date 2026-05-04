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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Ejército de EE. UU. niega que uno de sus buques haya sido atacado por el régimen iraní en el estrecho de Ormuz

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia @Centcom
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El cruce de versiones ocurre en pleno operativo ordenado por el presidente Donald Trump para escoltar a embarcaciones bloqueadas en el Golfo.

El Ejército de Estados Unidos desmintió este lunes que uno de sus buques haya sido alcanzado por un ataque en el estrecho de Ormuz minutos después de que una agencia de noticias del régimen iraní lo mencionara.

El cruce de versiones ocurre en pleno operativo ordenado por el presidente Donald Trump para escoltar a embarcaciones bloqueadas en el Golfo.

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"AFIRMACIÓN: Los medios estatales iraníes afirman que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó un buque de guerra estadounidense con dos misiles", señaló el Comando Central.

Y aclaró: "VERDAD: Ningún buque de la Marina de EE.UU. ha sido alcanzado. Las fuerzas de EE.UU. están apoyando el Proyecto Libertad y haciendo cumplir el bloqueo naval a los puertos iraníes".

Según la agencia de prensa iraní Fars, el régimen de Irán habría disparado este lunes dos misiles contra una fragata del ejército estadounidense que se aproximaba al estrecho de Ormuz.

"La fragata, que navegaba este lunes en el estrecho de Ormuz en violación de las reglas de navegación y de seguridad marítima cerca de [el puerto de] Yask, fue blanco de un ataque de misiles tras haber ignorado una advertencia de la Marina iraní", dijo Fars sin citar sus fuentes.

En paralelo, Estados Unidos ya lleva a cabo un plan para que fuerzas estadounidenses escolten a los barcos en el estrecho de Ormuz.

Según plataformas especializadas, varios aviones del Ejército de Estados Unidos han sobrevolado del golfo por orden del presidente Trump, provocando la ira y amenazas del régimen de los ayatolás.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que Estados Unidos guiaría "con total seguridad" a los buques de terceros países bloqueados en el estrecho, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Por su parte, el régimen de Irán respondió con amenazas a las fuerzas estadounidenses.

"Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró el lunes el general Alí Abdollahi, jefe del mando central del ejército iraní.

El presidente de la comisión del Parlamento iraní encargada de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, dijo por su parte que cualquier "interferencia" de Estados Unidos en Ormuz sería una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril.

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