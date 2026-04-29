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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Se conocen nuevas e impactantes imágenes del momento exacto en que dispararon contra el hombre que intentó asesinar al presidente Trump

abril 29, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
La evidencia ofrece la imagen más clara de los cuatro segundos transcurridos entre el momento en que Allen apareció corriendo y el instante en que salió del encuadre al caer al suelo.

Este miércoles se conocieron nuevas imágenes del momento exacto en el que el servicio secreto neutralizó a Cole Tomas Allen, quien intentó asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado durante la cena de corresponsales.

Las fotos corresponden a un video de vigilancia revisado por el diario The Washington Post, que ofrece una perspectiva más clara de los segundos en los que el atacante atraviesa un puesto de control a metros del recinto donde se realizaba el evento.

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En ellas se muestra a Tomas Allen aparentemente levantando la escopeta en dirección a uno de los agentes del servicio secreto, quien luego le disparó al menos cuatro veces mientras huía.

Cabe resaltar que el vídeo, según la descripción del mismo diario de Estados Unidos, no capta todos los disparos que, según dijeron las autoridades, se efectuaron durante los minutos de alta tensión en el lugar, del que fue evacuado Trump junto a su esposa, la primera dama, Melania Trump.

La evidencia, sin embargo, sí ofrece la que se convirtió en la imagen más clara hasta este miércoles de los cuatro segundos transcurridos entre el momento en que Allen apareció corriendo y el instante en que salió del encuadre al caer al suelo, justo antes de ingresar al salón de baile del Washington Hilton, donde estaban los altos funcionarios de Estados Unidos.

Las imágenes muestran que el agente desenfundó su arma en solo dos segundos desde la llegada de Allen. De acuerdo con los reportes, el agente herido fue atendido por lesiones que aún no fueron especificadas.

La acusación formal contra Cole Tomas Allen se hizo pública este miércoles y en ella se le imputa el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la acusación también se incluyeron fotos de las armas que presuntamente iban ser a ser usadas por Allen al momento del atentado que estaría planeando con anterioridad, entre las que se encuentran una escopeta de bombeo del calibre 12, una pistola semiautomática Rock Island Armory 1911 del calibre 38 y tres cuchillos.

Allen, originario de california, también se enfrenta a otros cargos por transportar ilegalmente un arma de fuego a través de las fronteras estatales y por disparar un arma de fuego durante un delito violento.

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De ser declarado culpable, el acusado de planear e intentar ejecutar un atentado contra Trump podría enfrentarse a cadena perpetua.

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