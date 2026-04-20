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Lunes, 20 de abril de 2026
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Real Madrid

En medio de la crisis del Real Madrid, fanáticos del cuadro 'merengue' extrañan a jugador prestado en Francia: "es un crack y nadie apostó por él; acaba de aplastar al PSG"

abril 20, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugadores del Real Madrid - Foto de referencia: EFE
Jugadores del Real Madrid - Foto de referencia: EFE
El oriundo de Taguatinga está 'intratable', pues desde que llegó a la liga francesa aparece en casi todas las jornadas, repartiendo goles y asistencias.

En medio de la crisis que atraviesa el Real Madrid, en lo deportivo, fanáticos del cuadro 'merengue' hablan en redes sociales de un jugador que aún pertenece a la 'casa blaca' y que la está 'rompiendo' en la Ligue 1.

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Los aficionado del plantel de la capital española extrañan a un delantero suramericano prestado en Francia.

Se trata del atacante brasileño Endrick Moreira, quien actualmente se encuentra cedido en el Olympique de Lyon.

El oriundo de Taguatinga está 'intratable', pues desde que llegó a la liga francesa aparece en casi todas las jornadas, repartido goles y asistencias.

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Recientemente, Endrick fue el gran protagonista del triunfo de su equipo ante el Paris Saint-Germain, al que derrotaron 1-2 en el Parque de los Príncipes el pasado domingo 19 de abril.

"Es un crack y nadie apostó por él... Por si no lo han visto, acaba de aplastar al PSG en su casa", dijo un usuario en la red social Instagram.

"Llevo rato diciendo que Endrick ha podido darle profundidad al Madrid. En La Liga y Champions, un poco sacrificado por la derecha, hacía buen tridente con Vini y Mbappé, la cosa era darle el chance", expresó otro usuario, también en Instagram.

"Por copiar a Ancelotti y no tener personalidad, Xabi Alonso no lo pulió, era cuestión de confianza, ojalá vuelva y muestre que puede encajar perfectamente y jugar como lo está haciendo en Lyon", manifestó otro usuario, también en la mencionada plataforma digital.

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Tras un inicio de temporada con pocos minutos bajo el mando de Xabi Alonso en el Real Madrid, Endrick solicitó su salida en el mercado de invierno para buscar regularidad.

Su nivel ha despertado el interés de la Selección de Brasil, donde podría ser decisivo.

Mientras el Real Madrid pasa por un momento complicado marcado por la falta de estilo y la dependencia de individualidades, el éxito de Endrick ha generado nostalgia entre los fanáticos.

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