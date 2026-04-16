NTN24
Jueves, 16 de abril de 2026
Jueves, 16 de abril de 2026
Chile

Este jueves Chile inicia la expulsión de migrantes irregulares por orden del José Antonio Kast

abril 16, 2026
Por: Natalya Baquero González
Migrantes saliendo del territorio chileno / Presidente de Chile, José Antonio Kast - Fotos: AFP
Migrantes saliendo del territorio chileno / Presidente de Chile, José Antonio Kast - Fotos: AFP
En medio de su primera alocución nacional, el presidente José Antonio Kast manifestó que recibió un país con un alto índice de ciudadanos extranjeros en estado de irregularidad.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dio a conocer por medio de su primera cadena nacional que desde este jueves 16 de abril se adelantará la deportación de los migrantes irregulares, esto en el marco de su política migratoria.

Teniendo en cuenta el anuncio del mandatario, el primer vuelo de inmigrantes indocumentados despegó este jueves a primera hora, por medio del cual fueron trasladadas cerca de 40 personas a naciones como Bolivia, Ecuador y Colombia.

De igual manera, en medio de su discurso nacional televisado, Kasta dejó claro que este “es el primero de muchos vuelos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.

Según información expuesta por los medios locales, los expulsados de la nación austral contaban con orden de expulsión y, adicionalmente, muchos de ellos estaban relacionados con delitos como robo, tráfico de drogas y trata de personas.

o

Asimismo, en medio de su primera alocución nacional, el presidente José Antonio Kast manifestó que recibió un país con un alto índice de ciudadanos extranjeros en estado de irregularidad, números nunca vistos.

“Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido”, dijo el jefe de Estado de los chilenos.

Kast también resaltó el avance del decreto que firmaron y durante el cual implementaron el “plan Escudo Fronterizo”, por medio del cual han comenzado “a cerrar las fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto de carabineros en la macrozona norte”.

o

Por último, entregó su primer balance, por medio del cual señaló que “los resultados son concretos: en el primer mes de gobierno se registran menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional”.

Temas relacionados:

Chile

José Antonio Kast

Expulsión

Migrantes

Indocumentados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"A ver si me pueden salvar la vida": exprisionero político cubano, quien perdió en la cárcel 44 kilos, al conocer que Embajada de EE. UU. en La Habana evalúa darle visa humanitaria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Mojtaba Jamenei en televisión - AFP
Ataque al régimen de Irán

Mojtaba Jamenei, cabeza del régimen iraní que aún no ha dado la cara, difundió un mensaje tras la muerte de su jefe de seguridad

Una persona observa el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA - Foto de referencia: EFE
FIFA

Legislador demócrata de Estados Unidos exige a la FIFA a pagar el transporte público durante el Mundial

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez no respondió la ronda de preguntas y respuestas durante su participación en foro en Miami: se desconectó y dejó al moderador hablando solo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Mojtaba Jamenei en televisión - AFP
Ataque al régimen de Irán

Mojtaba Jamenei, cabeza del régimen iraní que aún no ha dado la cara, difundió un mensaje tras la muerte de su jefe de seguridad

Feid y Karol G - AFP
Karol G

Karol G se sinceró y habló por primera vez sobre su ruptura con Feid: "Hay que esforzarse para poder alejarse cuando uno se da cuenta de que no va a funcionar"

Partido entre el Junior y el Palmeiras en la Copa Libertadores | Foto: EFE
Copa Libertadores

Violenta pelea entre aficionados del Junior y el Real Cartagena dejó una persona muerta tras el partido de Copa Libertadores

Astronautas de Artemis II
Artemis II

Astronautas de Artemis ll nombran cráter lunar en honor a la fallecida esposa del comandante de la misión

Una persona observa el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA - Foto de referencia: EFE
FIFA

Legislador demócrata de Estados Unidos exige a la FIFA a pagar el transporte público durante el Mundial

Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Mundial 2026

Se pierden el Mundial: dos atacantes clave de selecciones distintas sufren lesión en el tendón de Aquiles

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez no respondió la ronda de preguntas y respuestas durante su participación en foro en Miami: se desconectó y dejó al moderador hablando solo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre