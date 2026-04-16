Este jueves Chile inicia la expulsión de migrantes irregulares por orden del José Antonio Kast

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dio a conocer por medio de su primera cadena nacional que desde este jueves 16 de abril se adelantará la deportación de los migrantes irregulares, esto en el marco de su política migratoria.

Teniendo en cuenta el anuncio del mandatario, el primer vuelo de inmigrantes indocumentados despegó este jueves a primera hora, por medio del cual fueron trasladadas cerca de 40 personas a naciones como Bolivia, Ecuador y Colombia.

De igual manera, en medio de su discurso nacional televisado, Kasta dejó claro que este “es el primero de muchos vuelos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.

Según información expuesta por los medios locales, los expulsados de la nación austral contaban con orden de expulsión y, adicionalmente, muchos de ellos estaban relacionados con delitos como robo, tráfico de drogas y trata de personas.

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Asimismo, en medio de su primera alocución nacional, el presidente José Antonio Kast manifestó que recibió un país con un alto índice de ciudadanos extranjeros en estado de irregularidad, números nunca vistos.

“Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido”, dijo el jefe de Estado de los chilenos.

Kast también resaltó el avance del decreto que firmaron y durante el cual implementaron el “plan Escudo Fronterizo”, por medio del cual han comenzado “a cerrar las fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto de carabineros en la macrozona norte”.

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Por último, entregó su primer balance, por medio del cual señaló que “los resultados son concretos: en el primer mes de gobierno se registran menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional”.