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Régimen de Irán

"El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal": régimen iraní responde amenazante al anuncio de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

abril 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estrecho de Ormuz - Foto AFP
Estrecho de Ormuz - Foto AFP
En una extensa declaración publicada en sus redes sociales, Trump había afirmado que su objetivo final era desminar el estrecho y reabrirlo a todo tipo de navegación.

La Guardia Revolucionaria del régimen de Irán afirmó el domingo que las fuerzas de seguridad iraníes tenían el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico marítimo, bajo su pleno control, y advirtió de que los enemigos quedarían atrapados en un "vórtice mortal" en caso de cualquier error de cálculo.

"Todo el tráfico... está bajo el control total de las fuerzas armadas", declaró el mando naval de la Guardia Revolucionaria del régimen en una publicación en persa en X después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo naval de las fuerzas del país norteamericano en el estrecho.

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"El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal en el estrecho si da un paso en falso", añadió el régimen, que publicó un vídeo que mostraba a los buques en el punto de mira.

En un comunicado aparte emitido por la oficina de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria del régimen, el mando naval de la fuerza insistió en que, "contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos", el estrecho de Ormuz está "abierto al paso inocuo de buques civiles en cumplimiento de las normas pertinentes".

Aunque no se ofrecieron detalles sobre la naturaleza de estas normas, sí se añadió que "cualquier buque militar que pretenda acercarse al estrecho de Ormuz bajo cualquier pretexto será considerado violador del alto el fuego y será sancionado severamente".

En una extensa declaración publicada en sus redes sociales, Trump afirmó que su objetivo final era desminar el estrecho y reabrirlo a todo tipo de navegación, pero que, mientras tanto, no se debía permitir que el régimen de Irán se beneficiara de su control de la vía marítima.

El régimen iraní impuso un bloqueo de facto al estrecho de Ormuz tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que provocó un fuerte aumento de los precios mundiales de la energía.

Dos buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos anunció el sábado que había comenzado a "una misión de desminado en el estrecho de Ormuz" con dos destructores de misiles guiados que transitaron por la vía marítima.

Trump había adelantado más temprano en su plataforma Truth Social que Estados Unidos había iniciado "el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros".

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El régimen de Irán, por su parte, "rechazó enérgicamente" las afirmaciones de Washington de que las embarcaciones de Estados Unidos —el USS Frank Peterson y el USS Michael Murphy— cruzaran el estrecho.

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