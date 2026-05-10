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Domingo, 10 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez

Análisis del viaje de Delcy Rodríguez a La Haya: “Lo que busca es la normalización de interinato a nivel internacional”

mayo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exembajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, analizó el viaje de la encargada del régimen y aseveró que busca la normalización de su cargo.

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, llegó a La Haya para, según dijo, defender la reclamación del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia.La encargada de la dictadura chavista, sancionada por la Unión Europea desde 2018 por violaciones a los derechos humanos y el menoscabo de la democracia, recibió una excepción diplomática para ingresar a territorio europeo y encabezar la delegación venezolana en la disputa con Guyana por el territorio rico en petróleo.

La imagen marca un fuerte contraste porque La Haya también alberga el expediente abierto en la Corte Penal Internacional contra el régimen venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad, mientras Delcy insiste en que defenderá las leyes, en Venezuela sigue enfrentando críticas por la cooptación de la justicia mientras mantiene a cerca de 500 presos políticos tras las rejas.

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Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la ONU, se conectó con La Tarde de NTN24 para hablar acerca de este viaje de Delcy Rodríguez a La Haya y señaló que lo que busca es mostrar la normalización de su interinato.

“Lo que busca es la normalización de interinato a nivel internacional, comenzó tímidamente viajando a Granada, firmando algunos acuerdos y como no hubo ninguna reacción negativa, viajó a Barbados, luego recibió a Petro de Colombia y recientemente recibió la invitación del presidente de gobierno de España, así que ir a La Haya es tratar de demostrar que la interina está fortalecida, pero esto no es nada nuevo porque hay un acuerdo que permite a todos los miembros de la ONU viajar a La Haya”, aseveró.

Alcalay además habló de lo expresado por María Corina Machado acerca de la necesidad de organizar elecciones para garantizar la soberanía de Venezuela. La premio Nobel de Paz afirmó que será un proceso de alrededor de 40 semanas para convocar a los venezolanos a las urnas.

María Corina ha asumido un rol de una profunda responsabilidad, porque está consiente que es necesario ir a escuchar la voluntad de cambio de los venezolanos, pero no lo quiere precipitar. Hay que desmontar un aparato totalitario y para eso hay que hacerlo con la visión clara de que la estrategia es consultar a los venezolanos a una elección donde no puedan desconocer el resultado, sino asegurar las bases del cambio que es irreversible, pero hay que tener paciencia y contar con el apoyo de Estados Unidos, que tiene una participación sumamente marcada con el interinato de Delcy Rodríguez”, explicó.

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