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Lunes, 13 de abril de 2026
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Amenazas

Preocupación en Colombia por amenazas directas a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 entrevistó al senador electo Enrique Gómez Martínez, quien se refirió a la preocupante situación en el país.

Hay preocupación democrática en Colombia por las recientes amenazas de muerte que recibieron los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aspirantes a la Casa de Nariño que hacen oposición al gobierno actual de Gustavo Petro.

Y es que coronas fúnebres con los nombres de ambos candidatos, fechas de nacimiento y la leyenda "descansa en paz" con 2026 como año de defunción aparecieron en distintos puntos del país.

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En entrevista con el programa La Noche de NTN24, Enrique Gómez Martínez, senador electo por el partido político Salvación Nacional que respalda la candidatura de De la Espriella, indicó que las amenazas “han venido creciendo”.

“Son graves las amenazas contra los dos candidatos de la oposición, la doctora Paloma y la doctora Abelardo, pero esas amenazas las viven cientos de miles de colombianos a través de la extorsión y el gobierno simplemente levanta los ojos con total indiferencia”, señaló.

Además, argumentó que es una situación que viene de antes, pero que el presidente “Gustavo Petro ha acelerado a estos grupos armados que se han tomado el territorio, las ciudades y que tienen una capacidad operativa muy importante”.

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Por otro lado, se refirió a las presuntas interceptaciones ilegales a candidatos y señaló que “la Dirección Nacional de Inteligencia se convirtió en un antro de corrupción”.

“Esta entidad del Estado se ha apartado completamente de su finalidad legal y constitucional y se ha convertido en la policía secreta de Gustavo Petro, con la justificación pírrica y estúpida de decir que están protegiendo al presidente, han violado la Constitución y la ley en relación con las funciones”, añadió.

Finalmente, señaló que el candidato oficialista Iván Cepeda “convalida este tipo de acciones del presidente Gustavo Petro”.

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