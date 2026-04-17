Polémica por fuerte alza al tiquete de tren para desplazarse de Nueva York al estadio que albergará la final del Mundial; será 12 veces más caro

Los asistentes al Mundial de fútbol de 2026 que deseen viajar en tren desde Nueva York al MetLife Stadium, en la vecina Nueva Jersey, deberán pagar 12 veces más por el boleto ida y vuelta.

Los espectadores deberán desembolsar 150 dólares -frente a unos 12,90 que vale en la actualidad- por un trayecto de unos 58 kilómetros que dura aproximadamente media hora, anunciaron el viernes el comité organizador local y la empresa de transporte.

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Ese será el precio para ir y volver del estadio en East Rutherford, que acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo, incluida la final el 19 de julio.

El presidente-director general de New Jersey Transit, Kris Kolluri, explicó en rueda de prensa que esta tarifa especial es necesaria para compensar los 48 millones de dólares que costará la puesta en marcha de trenes especiales hacia el recinto deportivo.

Sin esta tarifa, los usuarios diarios de la red ferroviaria de Nueva Jersey "subvencionarían en un 92 por ciento" los desplazamientos de los asistentes a la mayor cita del fútbol, detalló.

"Nadie, entre las personas con las que he hablado, piensa que sea justo que los usuarios honestos y razonables de Nueva Jersey carguen con ese costo durante años", dijo Kolluri. "Son los aficionados que van al partido quienes deberían asumir esa carga".

En total, se venderán 40.000 billetes de tren de ida y vuelta para cada partido a partir del 13 de mayo.

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La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, aseguró que su administración heredó un acuerdo en el que la FIFA, el órgano rector del balompié, no aportaba recursos para el transporte.

El acuerdo también "eliminó el estacionamiento" en el estadio, con capacidad para 78.000 espectadores, lo que exigió que el servicio de tren transportara cuatro veces más aficionados de lo habitual.

"La FIFA no aportó ni un solo dólar para el transporte de los aficionados del Mundial", escribió en X.

Tras los reportes sobre el precio de los pasajes de tren publicados por el medio The Athletic, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, escribió el martes en redes sociales que la FIFA debería hacerse cargo de los costos de transporte a las sedes del Mundial.

El organismo deportivo, que ya se enfrenta a duras críticas por el elevadísimo precio de las entradas para los partidos, emitió un comunicado enérgico en el que criticó el aumento del precio del transporte.

El organismo rector del fútbol afirmó que los acuerdos originales con las ciudades sedes de la Copa del Mundo, que se celebrará también en México y Canadá, "exigían transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos", pero luego de una renegociación, se estipuló que el transporte se ofrecería "a precio de costo" en los días de juego, añadió la FIFA.

En el Mundial de Catar 2022, los aficionados podían usar gratis el lujoso metro de Doha con sus entradas para los días de partido.

La FIFA se mostró "bastante" sorprendida por la postura de la gobernadora de Nueva Jersey sobre la movilización de los aficionados y destacó el "impacto económico" para las ciudades por la llegada de millones de hinchas.

"La FIFA no tiene constancia de ningún otro gran evento celebrado anteriormente en el estadio NYNJ (MetLife), incluidos otros grandes eventos deportivos, giras mundiales de conciertos, etc., en el que se exigiera a los organizadores pagar el transporte de los aficionados", indicó.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue otra de las que arremetió contra el aumento de precios.

"Cobrar más de 100 dólares por un trayecto corto en tren me parece tremendamente caro", escribió en X.