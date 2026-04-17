NTN24
Viernes, 17 de abril de 2026
Viernes, 17 de abril de 2026
Mundial 2026

Polémica por fuerte alza al tiquete de tren para desplazarse de Nueva York al estadio que albergará la final del Mundial; será 12 veces más caro

abril 17, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Boleto de tren de Nueva York al estadio de Nueva Jersey será doce veces más caro / FOTO. EFE
Boleto de tren de Nueva York al estadio de Nueva Jersey será doce veces más caro / FOTO. EFE
El anunció sorprendió tanto a la FIFA, que aseguró que será un impacto económico para los aficionados, como a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Los asistentes al Mundial de fútbol de 2026 que deseen viajar en tren desde Nueva York al MetLife Stadium, en la vecina Nueva Jersey, deberán pagar 12 veces más por el boleto ida y vuelta.

Los espectadores deberán desembolsar 150 dólares -frente a unos 12,90 que vale en la actualidad- por un trayecto de unos 58 kilómetros que dura aproximadamente media hora, anunciaron el viernes el comité organizador local y la empresa de transporte.

o

Ese será el precio para ir y volver del estadio en East Rutherford, que acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo, incluida la final el 19 de julio.

El presidente-director general de New Jersey Transit, Kris Kolluri, explicó en rueda de prensa que esta tarifa especial es necesaria para compensar los 48 millones de dólares que costará la puesta en marcha de trenes especiales hacia el recinto deportivo.

Sin esta tarifa, los usuarios diarios de la red ferroviaria de Nueva Jersey "subvencionarían en un 92 por ciento" los desplazamientos de los asistentes a la mayor cita del fútbol, detalló.

"Nadie, entre las personas con las que he hablado, piensa que sea justo que los usuarios honestos y razonables de Nueva Jersey carguen con ese costo durante años", dijo Kolluri. "Son los aficionados que van al partido quienes deberían asumir esa carga".

En total, se venderán 40.000 billetes de tren de ida y vuelta para cada partido a partir del 13 de mayo.

o

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, aseguró que su administración heredó un acuerdo en el que la FIFA, el órgano rector del balompié, no aportaba recursos para el transporte.

El acuerdo también "eliminó el estacionamiento" en el estadio, con capacidad para 78.000 espectadores, lo que exigió que el servicio de tren transportara cuatro veces más aficionados de lo habitual.

"La FIFA no aportó ni un solo dólar para el transporte de los aficionados del Mundial", escribió en X.

Tras los reportes sobre el precio de los pasajes de tren publicados por el medio The Athletic, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, escribió el martes en redes sociales que la FIFA debería hacerse cargo de los costos de transporte a las sedes del Mundial.

El organismo deportivo, que ya se enfrenta a duras críticas por el elevadísimo precio de las entradas para los partidos, emitió un comunicado enérgico en el que criticó el aumento del precio del transporte.

o

El organismo rector del fútbol afirmó que los acuerdos originales con las ciudades sedes de la Copa del Mundo, que se celebrará también en México y Canadá, "exigían transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos", pero luego de una renegociación, se estipuló que el transporte se ofrecería "a precio de costo" en los días de juego, añadió la FIFA.

En el Mundial de Catar 2022, los aficionados podían usar gratis el lujoso metro de Doha con sus entradas para los días de partido.

La FIFA se mostró "bastante" sorprendida por la postura de la gobernadora de Nueva Jersey sobre la movilización de los aficionados y destacó el "impacto económico" para las ciudades por la llegada de millones de hinchas.

"La FIFA no tiene constancia de ningún otro gran evento celebrado anteriormente en el estadio NYNJ (MetLife), incluidos otros grandes eventos deportivos, giras mundiales de conciertos, etc., en el que se exigiera a los organizadores pagar el transporte de los aficionados", indicó.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue otra de las que arremetió contra el aumento de precios.

"Cobrar más de 100 dólares por un trayecto corto en tren me parece tremendamente caro", escribió en X.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Nueva York

Nueva Jersey

Transporte

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tic-tac, tic-tac: el reloj de Estados Unidos contra Miguel Díaz-Canel ya estaría corriendo; ¿le pasará lo mismo que a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Reveladora entrevista de la hija de Fidel Castro en NTN24: describió al dictador como un "padre ausente", lanzó advertencia a Díaz-Canel y destacó la presión de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Economía

Ver más
Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Balancín petrolero - Foto: X
Petróleo

Precio del petróleo registra caída cercana al 6% luego de que EE. UU. enviara al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Foto de referencia: Canva
Petróleo

Precio del petróleo cae y las bolsas se disparan tras el anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Camila Fabri y Alex Saab | Foto: Cortesía
Regimen chavista

Esposa de Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, fue apartada del cargo que ejercía dentro del régimen de Venezuela

Luis Díaz y Arkadiusz Pyrka - Foto EFE
Luis Díaz

Bayern de Múnich rompe récord histórico en la Bundesliga con un Luis Díaz clave en la hazaña

Candidatos para la Presidencia de Colombia | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

La Gran Encuesta: así va la intención de voto para la primera vuelta presidencial en Colombia

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump dice que mantendrá buques, aeronaves y militares cerca de Irán hasta que no se dé un "acuerdo real"

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se somete a examen voluntario de detección de drogas e impulsará ley para exigirlo a altos cargos públicos

Banderas de Irán - Foto: EFE
Oriente Medio

"Irán está debilitado desde el punto de vista militar": analista internacional Andrés Serbín

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Lo que se ha logrado en tan solo tres meses es extraordinario": Marco Rubio habla de Venezuela y pide paciencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre