Revelan detalles desconocidos de cada uno de los movimientos del atacante que ingresó armado a la cena de corresponsales de Trump

Dos días después del ataque perpetrado por un hombre de 31 años en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington, se siguen conociendo detalles desconocidos de cómo actuó y planificó sus movimientos el sospechoso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló detalles hasta ahora desconocidos de cada uno de los movimientos de Cole Tomas Allen, capturado tras el incidente que generó pánico en la noche del sábado.

Según detalló el Departamento de Justicia, Allen hizo la reserva en el hotel Hilton de Washington el 6 de abril, varios días después de que el presidente Trump anunciara públicamente que estaría presente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

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Ese día, el sospechoso reservó tres noches en el hotel para el 24, 25 y 26 de abril, con la intención de hospedarse justo el día que se llevaría a cabo el evento.

El 21 de abril viajó desde la costa oeste, desde su casa cerca de Los Ángeles, y llegó a Chicago el 23 de abril. Un día después, el 24 de abril, arriba a Washington D.C. y se registra en el hotel alrededor de las 3 de la tarde hora local. Pasa la noche del viernes al sábado allí, a la espera del comienzo de la gala.

A su vez, Allen tendría presente la hora en la que el presidente Donald Trump y Melania llegarían al evento, es decir, a las 8 de la noche, ya que él irrumpe en el salón de la gala a las 8:40 p. m.

También se dio a conocer que el hombre de 31 años portaba dos armas, una escopeta Mossberg de acción de bombeo calibre 12 y un arma calibre 38 semiautomática. Además, tenía al menos tres cuchillos y todo tipo de parafernalia.

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Las armas, que intentó utilizar el día del ataque, habrían sido adquiridas en California y logró cruzar las fronteras estatales sin problema hasta llegar a Washington.