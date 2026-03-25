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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Regimen chavista

En medio de cuestionamientos de la comunidad venezolana, Delcy Rodríguez participa en cumbre de empresarios en Miami: "es preocupante ver cómo se sigue legitimando el régimen"

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Voces venezolanas han cuestionado cómo a través de este tipo de actos siguen dándole una plataforma a la jefe del régimen que es parte de la dictadura de Maduro.

En una intervención que ha indignado a la comunidad venezolana, la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó de manera remota en la Cumbre Prioritaria del Foro de Inversiones Internacionales (FII) 2026, que se celebra en Miami, Florida, con la presencia de importantes empresarios.

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Rodríguez, quien asumió como cabeza del régimen tras la captura del dictador Nicolás Maduro, empezó diciendo: "Cuando hablamos de entornos para inversión, una premisa tendría que ser la desideologización, que indistintamente de nuestros pensamientos que pueden ser divergentes, puedan establecerse ambientes propicios para los inversionistas".

Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas, también dijo durante su intervención que Venezuela está en "un proceso de estabilización y de ejecución de reformas que se requieren para un entorno productivo que permita diversificar los motores de la economía venezolana".

"Venezuela juega un papel relevante en la economía regional de América Latina y el Caribe (...) Yo sé la propuesta que tiene el presidente Trump, sabemos que venimos de momentos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales y agradezco que en este momento estemos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva bilateral que sea beneficiosa para ambos países", dijo.

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Por otro lado, añadió que Venezuela adelanta reformas que llaman a los inversionistas a participar de una economía que "tiene cinco años de crecimiento en la región y que se visualiza libre de toda sanción".

"En este poco tiempo que llevo de encargada de la República Bolivariana de Venezuela, hemos recibido más de 120 empresas energéticas principalmente de los Estados Unidos, pero también de Medio Oriente, de Asia, de África, de Europa que han venido".

La intervención de la encargada del régimen chavista ha sido cuestionada por venezolanos en el exilio, quienes rechazaron su participación en dicho espacio.

Una voz que salió a relucir fue la de Adelys Ferro, directora de Venezuelan American Caucus, quien señaló que "es preocupante ver cómo se sigue legitimando" el régimen, dándole una plataforma a la jefe del régimen que es parte de la dictadura de Maduro.

"Es extremadamente doloroso ver cómo se le da una plataforma a esta señora y es algo que no podemos normalizar, no podemos aceptar. Esto no se puede convertir en la nueva normalizada".

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