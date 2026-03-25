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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez destituye a Samuel Moncada y nombra a Coromoto Godoy nueva embajadora de Venezuela ante la ONU

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Según informó la encargada del régimen, Samuel Moncada pasará a cumplir "nuevas tareas internacionales", aunque no especificó su próximo destino.

Este miércoles, la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, quien ocupó el cargo por casi 10 años.

Samuel Moncada, designado por Nicolás Maduro, se desempeñó como representante permanente del país ante la ONU desde 2017. Según informó Delcy Rodríguez, pasará a cumplir "nuevas tareas internacionales", aunque no especificó su próximo destino.

A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez informó que nombró en su lugar a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior.

Rodríguez dijo confiar "en su amplia trayectoria diplomática para consolidar nuestra presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país".

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El ministerio de Comercio Exterior será asumido por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión será "fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada", con el objetivo de impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales, según la presidenta.

El régimen venezolano ya suma al menos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la salida de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa, y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias.

Todo esto ocurre un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero en Caracas y en medio de la presión de Washington sobre el régimen en cabeza ahora de Delcy Rodríguez.

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Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
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