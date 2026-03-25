Delcy Rodríguez destituye a Samuel Moncada y nombra a Coromoto Godoy nueva embajadora de Venezuela ante la ONU

Este miércoles, la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, quien ocupó el cargo por casi 10 años.

Samuel Moncada, designado por Nicolás Maduro, se desempeñó como representante permanente del país ante la ONU desde 2017. Según informó Delcy Rodríguez, pasará a cumplir "nuevas tareas internacionales", aunque no especificó su próximo destino.

A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez informó que nombró en su lugar a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior.

Rodríguez dijo confiar "en su amplia trayectoria diplomática para consolidar nuestra presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país".

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El ministerio de Comercio Exterior será asumido por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión será "fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada", con el objetivo de impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales, según la presidenta.

El régimen venezolano ya suma al menos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la salida de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa, y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias.

Todo esto ocurre un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero en Caracas y en medio de la presión de Washington sobre el régimen en cabeza ahora de Delcy Rodríguez.